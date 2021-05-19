Во Владивостоке прошло совещание по подготовке к ВЭФ-2021

Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября на острове Русский

В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по подготовке Восточного экономического форума, где обсуждались вопросы участия инвесторов и представителей власти в ВЭФ-2021, подготовки городской инфраструктуры Владивостока и меры эпидемиологической безопасности.

- Мы должны подготовить Дальний Восток для проведения одного из крупнейших международных мероприятий с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Новые реалии оказали влияние на определение повестки предстоящего Форума, на котором, в том числе, планируется обсудить трансформацию торгово-экономического взаимодействия, изменения на энергетических рынках и в сфере труда, новейшие технологии и климат», – отметил Юрий Трутнев.

На совещании губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о подготовке объектов городской инфраструктуры и гостиничного фонда Владивостока и города Артема к приёму участников мероприятия. Как сообщил глава региона, всего планируется задействовать 24 гостиницы.

Также в рамках выполнения поручения Юрию Трутневу сообщили о проводимых мерах по благоустройству основной площадки Форума - территории Дальневосточного федерального университета, пострадавшей от «ледяного дождя»: проведена плановая уборка, вырубка погибших, кронирование повреждённых деревьев; высажено более тысячи саженцев пихты цельнолистной; в июне запланирована посадка еще 1,7 тыс. лиственных, хвойных деревьев и кустарников.

Отдельное внимание было уделено мерам эпидемиологической безопасности на ВЭФ. В частности, обсуждался комплекс основных организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых будет направлено на предупреждение возникновения и распространения COVID-19.

По итогам состоявшегося совещания Правительству Приморского края, администрации Владивостока поручено обеспечить готовность городской инфраструктуры к приёму гостей Форума; Правительству Приморского края, администрации Владивостока совместно с Минвостокразвития России рассмотреть возможность финансирования работ по благоустройству города в рамках «Дальневосточной единой субсидии», а Фонду Росконгресс - организовать специальные международные площадки-студии в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в формате телевизионных мостов с ВЭФ, а также спортивные мероприятия на открытых площадках Форума.