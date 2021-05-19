Путин дал команду для строительства новых АЭС в Китае

Президент РФ Путин принял участие в церемонии начала постройки новых блоков АЭС в КНР/ Фото: REUTERS

19 мая состоялся телемост между Москвой и Пекином, между Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Лидеры стран дали старт строительству четырёх новых энергоблоков на 2 АЭС в Китае.

- Поздравляю всех с началом строительства на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» новых энергоблоков. Российские и китайские специалисты реализуют знаковый совместный проект. Планируется, что реакторы войдут в строй в 2026 и 2028 годах. Будет внесён конкретный вклад в поддержание энергетической безопасности Китая. Китайские потребители получат дополнительную недорогую и чистую электроэнергию, - заявил Путин.

- На фоне пандемии и невиданных перемен мира наши страны осуществляют поддержку и взаимодействие. Энергетика — самая весомая отрасль в нашей практической кооперации, - сказал в ответ Си Цзиньпин.

По словам Путина, «российско-китайские отношения вышли на самый высокий уровень».

- Рассматривается вопрос участия Китая в международном консорциуме по строительству многоцелевого научного реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде. Россия поставила в Китай радионуклидные тепловые блоки, которыми был оснащен китайский космический аппарат, первый в истории севший на обратной стороне Луны. Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения АЭС. Это позволит нашим странам сообща внести заметный вклад в снабжении рынков чистой энергии, - выразил уверенность Путин.

В конце телемоста президент России дал официальный старт строительству новых энергоблоков.

- Начинайте работу, - на камеру сказал Путин. В этот же момент началась прямая трансляция начала заливки бетона в основание будущих энергоблоков.

В конце церемонии Путин и Си Цзиньпин помахали друг другу руками.