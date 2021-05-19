Дмитрий Песков - об интервью Анны Поповой «Комсомольской Правде»: Да, до осени порог иммунизации у нас должен быть пройден

Пресс-секретарь президента пообщался с обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Со вчерашнего вечера абсолютно все российские СМИ, включая информагентства (всего - свыше 100) цитируют интервью Анны Поповой kp.ru, - рассказал во вторник, 19 мая, наш журналист представителю Кремля. - Анна Юрьевна прогнозирует, что еще раньше осени процент вакцинированных против ковида в России может достичь цифры 60 и пандемия пойдет на спад. Как в Кремле относятся к этому столь оптимистичному прогнозу нашего главного государственного санитарного врача? И что, на ваш взгляд, необходимо, чтобы эти наши с вами мечты сбылись?

- Ну, вы, наверное, невнимательно читаете выступление все-таки Президента России, - заметил Песков.

- Нет, внимательно, - поспешил заверить пресс-секретаря обозреватель «Комсомольской правды».

- О том, что до осени вот этот порог иммунизации у нас должен быть пройден, говорил ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин. Поэтому мы, действительно, исходим из того, что так и должно получиться.

- И слава Богу.

- Да. Спасибо.

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