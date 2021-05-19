Прогноз звёздного нумеролога: Манижа войдёт в тройку победителей «Евровидения»

Манижа выбилась в лидеры «Евровидения» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итак, полуфинал пройден: наша «русская женщина» выбилась в лидеры «Евровидения», оставив далеко позади скучных фриков-конкурентов. Теперь болеть за Манижу будем уже в финале 22 мая. Как сложится для певицы этот день, какие у неё шансы на евросмотре, и что ждёт Манижу в ближайший год, сайту kp.ru рассказала звёздный нумеролог Клара Кузденбаева. В своё время она точно рассчитала «бронзу» конкурса для Сергея Лазарева и попадание Полины Гагариной в тройку лидеров.

- Текущий год для артистки - время ошибочных решений. А с 14 по 22 мая у неё идёт полоса спада, - сразу предупредила эксперт. - Однако, не все так плохо. Манижа привыкла по жизни завышать планку, так будет и в этот раз. По моим прогнозам, она все-таки войдёт в тройку победителей. Это будет возможно благодаря так называемому коду поведения: в случае Манижи это шапкозакидательство, здоровый авантюризм, которому она четко следует. Несмотря ни на что, она всегда ставит цели не по возможностям. И если в финале «Евровидения» она решится претендовать на самый большой куш, то победа будет за ней.

Звёздный нумеролог Клара Кузденбаева. Фото: Личный архив

По словам Клары Кузденбаевой, певице с рождения суждено петь на сцене.

- Манижа родилась 8 июля 1991 года - в нумерологии это «день мрачного прагматика». Она является носителем одновременно двух знаков: знака артистизма и знака известности, - продолжает звёздный нумеролог. - Благодаря последнему певица относится к той категории людей, которым среднего пути не дано: или пан, или пропал. Поэтому она должна всегда стремиться к росту. Манижа добрая самодостаточная личность с волевым характером и завышенной самооценкой, но знаку известности всегда сопутствует категоричность, гордыня и амбициозность. Певица ревнива, а кроме того, она энергетический вампир: для шоу-бизнеса это распространённый вариант, не зря знаменитости говорят, что заряжаются от зрителя. Чтобы быть в тонусе, артистке нужно выбирать одежду красных цветов и заниматься энергетическими практиками.

При этом, как бы не хорохорилась наша конкурсантка, по словам нумеролога, она... трусиха.

- Непрактичная, нетерпеливая, ленится, не любит физический труд, - перечисляет Кузденбаева. - Бизнесмен из неё никакой: транжира, не умеет считать деньги. Но при этом честная, духовная, нежадная, хороший друг. Самое главное, у нее в судьбе написано женское счастье, она всеми любима. У Манижи в программе две восьмерки, это говорит о том, что перед ней открыты все двери: она очень фартовая, и непременно реализует себя в творческом плане, достигнет выдающихся успехов. Она четко знает, чего хочет от жизни и следует своему пути. В программе певицы присутствуют также три девятки: она сильнейший аналитик, обладает прекрасной памятью, очень умна и всегда по развитию опережала своих сверстников.

А вот здоровье от природы слабое, да и быту с артисткой тяжело: она вечно всем недовольна, ворчунья.

Нумеролог уверена: Манижа - своеобразный талисман для близких, она относится к той категории людей, которые приносят удачу окружающим.

- С 23 мая у Манижи начнётся благоприятный период, а год после дня рождения и вовсе будет прекрасен: он принесёт певице успех, популярность и счастье в личной жизни, - говорит Клара Кузденбаева. - В 30 лет она выйдет замуж и родит девочку. Главное для Манижи - не бояться и идти вперёд, несмотря на нападки недоброжелателей. Они все равно бессильны против артистки: у неё два ангела-хранителя.

Кстати, знак артистизма (358), по словам нумеролога, также присутствует в программе Максима Фадеева и Марины Федункив: они очень самобытны, их ни с кем не перепутаешь. Фадеев для Манижи - астральный брат, а Федункив - сестра. Поэтому, даже будучи незнакомы, они проявляют друг к другу симпатию.

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