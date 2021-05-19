Татьяна Проценко умерла от рака: актриса сыграла Мальвину в фильме «Приключения Буратино»

Умерла Татьяна Проценко. Звезде кино было 53 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Татьяна Проценко умерла на 54-м году жизни. Звезда, сыгравшая Мальвину в советской киносказке "Приключения Буратино", долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Звезда, сыгравшая Мальвину в советской киносказке "Приключения Буратино", долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Фото: кадр из фильма

О смерти Татьяна Проценко сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк. В 2018 году у Проценко диагностировали рак.