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Звезды19 мая 2021 15:10

Татьяна Проценко умерла от рака: актриса сыграла Мальвину в фильме «Приключения Буратино»

Умерла Татьяна Проценко. Звезде кино было 53 года
Ольга ЛИБГАРДТ
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Умерла Татьяна Проценко. Звезде кино было 53 года

Умерла Татьяна Проценко. Звезде кино было 53 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Татьяна Проценко умерла на 54-м году жизни. Звезда, сыгравшая Мальвину в советской киносказке "Приключения Буратино", долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Звезда, сыгравшая Мальвину в советской киносказке "Приключения Буратино", долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Фото: кадр из фильма

О смерти Татьяна Проценко сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк. В 2018 году у Проценко диагностировали рак.

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