Что заставило президента Чехии извиниться перед сербами за бомбардировки НАТО

Президент Чехии Милош Земан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан сделал то, что до него не делал ни один из политиков Запада - попросил прощения у сербского народа за бомбардировки Югославии в 1999 году. Сделал он это во время встречи с президентом Сербии Вучичем, приехавшим с официальным визитом в Прагу. Земан позже объяснил, что тем самым он избавился от многолетней душевной травмы, с которой жил все эти годы.

Операция НАТО «Союзная сила», в ходе которой Белград и другие югославские города союзники бомбили почти три месяца, началась 24 марта. За 12 дней до этого Чехия вступила в западный военный альянс. Земан, бывший в то время премьер-министром страны, выступал против бомбардировок, но ни от кого из других членов НАТО поддержки не получил. Единственное, что смогла тогда сделать Прага - отказать военным самолетам союзников, участвовавших в военной операции, в посадке на чешских аэродромах.

Сербский президент Вучич назвал поступок Земана историческим и предрек, что он войдет в учебники. И с этим, пожалуй, надо согласиться.

Разгром Югославии, согласно трактовке самого НАТО, стал одним из главных свершений за всю историю блока, доказав его военную мощь и политическое единство стран-участниц. Не зря потом на годы растянулись «мыльные» сериалы с процессами Гаагского трибунала по бывшей Югославии - они должны были закрепить международное признание справедливости того, что сделали натовцы с югославами.

И вдруг президент Земан вздумал покаяться за то, что все союзники Чехии по военному блоку считают доблестью, символом своей «справедливой мощи», демонстрацией единства и решимости Запада в защите «общих ценностей» и важнейшим событием современной истории, радикально перекроившим европейские границы. Скандала на таком высоком политическом уровне по столь принципиальным вопросам военный альянс Запада, пожалуй, еще не знал.

Понятно, что Чехия - парламентская республика, и ее президент имеет скорее представительские функции, но по конституции он - все же глава государства и главнокомандующий вооруженными силами страны. Поэтому попытка министра иностранных дел Чехии Кулганека представить покаяние Земана как сугубо «личное заявление» выглядит не совсем убедительно.

Милош Земан - политик очень необычный. Он не боится в важных вопросах не соглашаться с правительством страны, что мы увидели в деле со взрывами на злосчастных оружейных складах. Даже слывет «русофилом», что в нынешней Чехии звучит уже подозрительно. Он, прежде всего - независим и не пляшет под чужую дудку, даже если она в руках у «старших товарищей». Но и о России он, не скрывая, что ему симпатичен русский народ, говорит всегда прямо: недавнее решение Москвы внести Чехию в число недружественных стран назвал «глупостью».

Высочайший моральный авторитет и уважение, которые Земан имеет в своей стране и за рубежом, можно сравнить с авторитетом первого президента Чехии - Вацлава Гавела, кстати, непримиримого критика России, чтобы не сказать русофоба. И вот тут, обратим внимание, принесенные Земаном извинения за агрессию против сербов резко контрастируют с тем, что говорил о вторжении сил НАТО в Югославию Гавел. А он, в то время глава страны, однозначно поддержал агрессию. Даже больше, именно он впервые употребил жуткий термин «гуманитарные бомбардировки», хотя и пытался потом бездоказательно откреститься от этого. Но в интервью газете Ле Монд в 1999 году Гавел именно так и сказал.

Конечно же, просьба президента Чехии о прощении за, по крайней мере, несправедливые бомбардировки Белграда - потому что законы Запад в виде «международных правил» уже давно пишет под себя - будут иметь очень большие международные последствия. Теперь у сербов, помимо поддержки России, есть и поддержка «недружественной» ей Чехии. Создан прецедент, который поможет здравым политикам из стран НАТО опереться на моральную правоту Земана, когда речь пойдет о подготовке очередной «гуманитарной бомбардировки».

Да, прав президент Сербии, поступок Земана войдет в историю. Потому что впервые на нашей памяти западный политик покаялся за преступления Запада, совершенные в Европе наших дней, а не потребовал еще одного покаяния от России за давние «преступления СССР».

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