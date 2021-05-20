Продуктовый патриотизм: Коктебель вместо Франции

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Вино уже давно перестало быть достижением итальянцев, достойные примеры красного, белого, розового и игристого можно найти в самых разных точках мира.

Карантин позволил людям заглянуть вглубь себя и понять, чего им действительно хочется, а закрытые границы - обратить внимание потребителей на внутренние локальные продукты. Расскажем об одном неожиданном открытии, совершенном россиянами во время пандемии.

Про патриотизм к продуктам в России

Не многие знают, что коньяк, укоренившийся в умах людей как продукт Франции, имеет более чем достойные аналоги в России. И это неспроста, ведь в 2007 году Россия стала седьмым рынком по потреблению коньяка в мире. Уже тогда в Россию направлялось около 5,3 миллиона бутылок в год, сейчас цифра многократно увеличилась. Большая часть привозимых бутылок – родом из Франции, ведь их продукция сильна своей историей и традициями, но наши отечественные производители теснят их, отличаясь творческим подходом к производству и возможностью экспериментировать с новыми купажами.

Одна из причин популярности данного напитка заключается в том, что для русских коньяк – это символ достатка: Царь Николай II охотился на белых медведей вместе с Гастоном Камю, чтобы потом выпить бокал хорошего коньяка. В рассказах Достоевского также фигурирует бесчисленное количество любителей коньяка.

Знаменитый ресторатор Аркадий Новиков, отличающийся своим умением чувствовать современные тренды, подхватил зарождающийся тренд “локализма” и усилил упор на местные продукты в ресторанах NovikovGroup. Ещё один пример продуктового патриотизма - ресторанный холдинг White Rabbit Family. Это яркий образец того, что российские производители вполне способны предоставить опытной публике качественный и интересный национальный продукт. Например, появившийся в ресторанах коньяк из Коктебеля стал основой многих коктейлей в обновленной винной карте заведения.

Задавая вопросы о том, какая национальная идея больше всего нужна его стране, Владимир Путин неоднократно отвечал, что «патриотизм - единственно возможная идеология» для России. И действительно, русские выделяются своим патриотизмом и являются активными потребителями продуктов собственного производства.

Один из примеров этому – небольшие молочные магазины, которым удалось за короткий срок превратиться в бизнес-сеть. Это стало возможно благодаря интересу россиян к местной еде, ведь в “магазины здоровых продуктов” поставляют свои товары исключительно небольшие региональные производители.

Про местный патриотизм в других странах

Не только в России, но и в мире наблюдается тенденция на потребление местных продуктов, люди стремятся к региональной идентичности. Считается, что местная продукция обеспечивает более высокую питательную ценность по сравнению с импортной продукцией, которая требует длительного времени транспортировки.

Исследование «Вкуснее, потому что», проведенное на продовольственном рынке британских фермеров, показало, что потребителей заинтересовал тот или иной продукт из-за «приверженности производителя к производству высококачественных продуктов питания и упора на мелкомасштабное производство, где методы и рецепты часто являются традиционными и местными». Другие говорили, что еда была вкуснее, потому что ее не производили массово, поэтому ей больше доверяли и считали продуктом более высокого качества.

В сражающемся с эпидемией мире патриотизм в целом и продуктовый патриотизм в частности продолжает играть важную роль в жизни общества. Мы находим в родных привычных вещах поддержку и силу, а также косвенно помогаем местным фермерам и предпринимателям продолжать свое важное дело.