Эксперт по лжи разоблачила экс-избранницу Тимати: «Сделала все, чтобы увести рэпера из семьи»

Экс-подруга Тимати Анастасия Решетова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Модный формат монолога на камеру вновь захватил шоу-бизнес: несколько лет назад на ТВ рвали рейтинги «исповеди» Баскова и Киркорова, теперь в гонку откровений ввязались Анастасия Волочкова, Виктория Боня, «дочка-сыночек» актера Анна-Мария Ефремова (она же — Сергей Ефремов) и многие другие. Зрителей это подкупает: мол, в разговоре с самим собой нет смысла врать. Но как бы не так! Нашим звездам удается дурить обывателей, скрывая неприглядные подробности и выставляя себя в лучшем свете. А вот профессионалы это лукавство видят насквозь.

Так, физиогномист и профайлер Светлана Филатова разобрала интервью экс-подруги Тимати Анастасии Решетовой, которое в первые же дни на YouTube набрало более 2 млн просмотров. Модель заинтриговала подписчиков откровениями о причинах расставания, но в итоге обманула ожидания зрителей, описав их всего парой фраз: «Было много боли и слез. Предательства продолжались».

Анастасия теребит указательный палец: это свидетельство того, что в этих отношениях она все взяла в свои руки. Фото: стоп-кадр видео с YouTube-канала Светланы Филатовой

Однако, это не главный обман Анастасии Решетовой. Самый большой стресс для нее — тема знакомства и начала отношений с рэпером. Если верить эксперту по лжи, здесь роковая красавица лукавит. «Мы познакомились в ресторане за общим столом, когда я с подругой пришла на ужин. Наши отношения… они же развивались постепенно...», - начинает свою «исповедь» девушка.

- Обратите внимание: на этих словах Анастасия теребит указательный палец: это говорит о том, что развитием событий руководила именно она. Все произошло так, как решила наша героиня, - разбирает нашумевшее интервью Светлана Филатова на своем YouTube-канале. - Фраза «наши отношения, они же развивались постепенно» звучит вопросительно: она как будто задает вопрос. При этом эмоций не видно вообще, разве не странно? Любая девчонка, рассказывая о судьбоносной встрече с любимым мужчиной, от которого она к тому же родила ребенка, будет вести себя иначе.

Говоря о начале отношений, Решетова подбирает неестественно построенные фразы: она скрывает правду. Фото: стоп-кадр видео с YouTube-канала Светланы Филатовой

Как отмечает эксперт, самая интересная формулировка в словах Решетовой: «Мы не сразу начали говорить людям о том, что мы вместе».

- Браво, выражение просто шикарное! На самом деле, это называется «скрывать отношения», ведь Тимати на тот момент жил с Аленой Шишковой и был молодым отцом, у него только-только родилась дочь. Решетова появилась на горизонте, когда девушка рэпера родила, возможно, с появлением ребенка у них возникли сложности. То есть Настя, по сути, увела мужика из семьи. И ее фразы выдают ее с потрохами, - разоблачает Решетову профайлер. - Слушаем дальше. «Мы не сразу поняли, что нужны друг другу»: на этих словах челюсть девушки выдвигается вперед, что расшифровывается однозначно: «я приложила все силы к тому, чтобы мы это поняли». Постепенно громкость голоса понижается, и слова «мы поняли, что нам суждено быть вместе» звучат уже еле слышно, она буквально выдавливает их из себя. То есть никакого «мы» попросту не было.

«Мне казалось, что ничего не получится, - это обратная сторона встреч с медийным человеком», говорит Настя, и глаза ее устремляются вверх, в область фантазий, - продолжает эксперт по лжи.- Такое объяснение она себе придумала, но факт остается фактом: проблема заключалась не в известности, а в том, что он был женат. «Мы с Тимуром хотели ребенка» - на этих словах голос все тише, поэтому что это неправда: именно она хотела ребенка, а Тимур вовсе не был в восторге. Это было только ее целью, чтобы привязать к себе рэпера. Есть мужчины, от которых имеет смысл рожать, и Тимати, видимо, относится к их числу. Тем более, Решетова видела, как он обожает старшую дочь, как ее обеспечивает…

Голос Анастасии звучит все тише: в этот момент она лукавит. Фото: стоп-кадр видео с YouTube-канала Светланы Филатовой

Чтобы подтвердить свою уверенность, профайлер пересмотрела еще одно интервью Анастасии Решетовой, которое она дала Регине Тодоренко в 2018 году.

- На банальный вопрос «Как вы познакомились?» Настя отвечает не сразу, держит паузу. Она просто не знает, как сказать об этом красиво, ведь к моменту встречи Решетова точно понимала, что разрушает чужую семью, - комментирует Светлана Филатова.- «Ничего особенного, в принципе не было, с первого дня было понятно, что мы будем вместе», - говорит Решетова и пристально смотрит в глаза Регине. Это тоже маркер: привирая, люди часто наблюдают за ответной реакцией, чтобы понять, раскрыли их или нет. И если ложь не срабатывает, случается мини-срыв. Его мы видим и на этот раз. Тодоренко реагирует недоверчиво, и девушка в ответ ни с того, ни с сего начинает смеяться. Она хорошо понимает, что съела чужое мясо и вовсе не так наивна, как хочет казаться.