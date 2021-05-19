«Меня тошнит от этого»: Медсестра, заботившаяся о больном коронавирусом премьере Британии, уволилась

В прошлом году британский премьер-министр Борис Джонсон свалился с коронавирусом. Фото: REUTERS

В прошлом году, когда британский премьер-министр Борис Джонсон свалился с коронавирусом, медсестра Дженни Макги стала чуть ли национальным героем. Именно ее лично поблагодарил Джонсон при выписке из клиники Святого Томаса в Лондоне. Уроженка Новой Зеландии Дженни Макги и еще одна медсестра сидели у кровати премьера двое суток, пока тот находился в палате интенсивной терапии. Состояние Джонсона было тяжелое. Поэтому медсестры ни на минуту не покидали его ночью, когда могло произойти мгновенное ухудшение состояния.

- Причина, по которой мой организм наконец-то начал получать достаточное количество кислорода, заключается в том, что по ночам каждую секунду они наблюдали за мной, - сказал во время выписки Борис Джонсон.

Теперь Дженни Макги объявила, что увольняется, сообщает The Guardian. Она объяснила это решение тем, что правительство разочаровало ее своим неуважительным поведением по отношению к медикам и Национальной службе здравоохранения (NHS).

- Мы не получаем того уважения, которого заслуживаем. Меня просто тошнит от этого всего. Поэтому я увольняюсь, - сказала Дженни, имея в виду повышение зарплаты медицинским работникам на 1%, которое предложило правительство.

Профсоюз английских врачей назвал это предложение властей унизительным.

- Многое медсестры видели, что правительство действовало не эффективно в период пандемии коронавируса, нерешительно, поступало очень много противоречивых сообщений. Это было крайне неприятно, - заметила Макги.

Медсестра также рассказала, что во время визита на Даунинг-стрит помощники Джонсона пытались уговорить ее участвовать в фотосессии с премьером в поддержку NHS. Но она отказалась.

- Это была бы действительно хорошая возможность заполучить совместный снимок. Знаете, будто Борис и его друзья из Национальной службы здравоохранения. Но я хотела держаться подальше от этого. Многие медсестры чувствовали, что правительство растерялось во время пандемии, - добавила Макги.

По ее словам, медики поставили свои жизни на кон, рискуя ими каждый день. А в это же время (в конце прошлого года) правительство не спешило с введением новых жестких ограничений, позволив начаться второй волне пандемии в Британии.

- Перед Рождеством больных было больше, чем в первую волну. Мы были в отчаянии. Я даже не знаю, как описать тот ужас, который мы пережили. Кромешный ад, если честно, - вспоминает медсестра.

Королевский колледж сестринского дела провел исследование, которое показало, что в 2020 году резко увеличилось число медсестер, готовых уволиться из-за недостаточной оплаты труда.

Почти 70% респондентов заметили, что только повышение зарплаты может заставить их почувствовать себя нужными.