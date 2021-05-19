Войны торговых сетей: почему BILLA уходит с российского рынка и станут ли «Дикси» жесткими дискаунтерами

Укрупнение — тренд последних лет. Мелкие игроки поглощаются более крупными. Доходы у людей не увеличивается и будущее мелкого ритейла пока не видится безоблачным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владельцы крупной российской продуктовой сети «Лента» заявили о готовящейся сделке по покупке 161 супермаркетов «Billa» за 215 млн евро. А накануне, как писала «КП», еще более крупный игрок «Магнит» объявил о поглощении сетей «Дикси» (2 612 магазинов) и «Мегамарт» (39 гипермаркетов) за 92 млрд. Рублей. «Комсомолка» поговорила с председателем правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андреем Карповым о том, как будет меняться отрасль и что ждать покупателям.

По словам эксперта, одномоментное объявление об этих сделках, скорее всего, стечение обстоятельств.

- «Лента» поглощает «Billa», потому что усиливает свои позиции в Москве, ей нужны супермаркеты, здесь готовые магазины, «приученные» покупатели, понятные локации. С точки зрения «Ленты», это абсолютно удачный ход, - анализирует Андрей Карпов. - Но почему в «Billa» приняли такое решение, вызывает вопросы. В целом это плохо, когда иностранный ритейлер уходит с российского рынка. Это говорит о том, что у нас плохой инвестиционный климат, компания здесь не видит будущего. Может, когда-то, конечно, и вернется, но на сегодня она, по сути, поставила жирный крест на России. Им выгоднее продать бизнес и уйти из страны, чтобы инвестировать в другом месте и получить больше прибыли и меньше проблем.

ПОСЛЕ 2014 ГОДА ПОЧТИ ВСЕ СТАЛИ «МАГАЗИНАМИ НИЗКИХ ЦЕН»

- Иностранных ритейлеров теперь у нас по пальцам перечесть?

- С каждым годом их все меньше и меньше, остались «Ашан», «Метро», «Глобус». У «Ашана» обороты падают - он прилично потерял в прошлом году, но все равно у него выручка приличная. Во-первых, там проблемы с кадровой чехардой, один топ-менеджер меняется на другого, это все вместе создает сложности внутри компании. Во-вторых, «Ашан» привык позиционировать себя как магазин низких цен, за счет чего конкурировал с другими игроками. Но в конце 2014 года все компании стали стремиться предложить покупателю самые низкие цены и вдруг вышло, что «Ашану» взамен предложить больше нечего. Большей частью товаров «Ашан» проигрывает по цене. Соответственно, у людей возникает вопрос «Зачем мне ехать в Ашан, когда я могу сходить в магазин у дома и купить все по тем же ценам, или немного дороже, но не тратить время на дорогу?». «Ашану» нужно новое позиционирование, ему нужно четко определить себя в структуре российского ритейла.

«Ашан» привык позиционировать себя как магазин низких цен, за счет чего конкурировал с другими игроками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с «Дикси» эксперта не удивляет. Их сети давно стояли на продажу, акционеры не знали, что делать с магазинами, по ним было видно — в точки перестали инвестировать, их не развивали. За это время и «Пятерочки», и «Магниты» были обновлены эстетически и концептуально. Например, в «Пятерочке» появились зоны свежести, зоны с выпечкой, зоны с кофе, свежевыжатым соком. Там появились открытые окна, большие витрины, стало чисто, стильно, красиво — разительно отличается от того, что было несколько лет назад.

- То, что произошло, с «Дикси», понятное логическое решение. Акционеры сосредотачиваются на табачном и алкогольном бизнесе — сетям «Бристоль» и «Красное и белое», - продолжает Карпов. - Сомневаюсь, что после покупки «Магнит» станет крупнейшим, но оборотами приблизится к «X-5» («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

ВСЕ ТОРГУЮТ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ

- Как изменится продуктовый ритейл в обозримом будущем?

- Укрупнение — тренд последних лет. Мелкие игроки поглощаются более крупными. Доходы у людей не увеличивается и будущее мелкого ритейла пока не видится безоблачным. Потому что развитию разных форматов способствует богатство населения, которое готово экспериментировать, пробовать и покупать другой товар, разный ассортимент.

Когда потребитель постоянно стремится экономить и ищет, где дешевле купить хлеб, молоко и картошку, конкуренция умирает. Все торгуют одним и тем же по самым низким ценам. Это сильнее убивает различную региональную розницу, так как федеральными сетями им конкурировать сложно. В эпоху глобализации крупным игрокам проще вываживать: проще получать кредиты, проще развиваться и экспериментировать и удовлетворять потребителей.

Когда потребитель постоянно стремится экономить и ищет где дешевле купить, конкуренция умирает. Все торгуют одним и тем же по самым низким ценам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Что это будет значить для покупателей? Ассортимент будет все уже?

- Ассортимент будет вполне достаточный. У нас остается очень много независимой розницы, есть магазины продуктов форматов «24 часа». Понятное дело, им дальше будет очень сложно выживать. Но проблема не в том, что ритейл укрепляется, а в том, что потребитель беднеет.

Председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла напоминает, что в любой стране всегда есть несколько крупных национальных игроков и множество мелких. С последними в России проблемы. Они не должны конкурировать с сетями, а конкурировать между собой, занимая нишевые позиции: предлагать широкий ассортимент булочек, мяса, рыбы, то, чего не будет в сетевых магазинах.

Зачастую за границей сетевики привлекают такие небольшие торговые точки, которые специализируются на мясе, на сыре и они закрывают у них эти направления своими широкими линейками.

- Если брать обычный магазин дискаунтер, то он должен предложить базовый набор продуктов с низкими ценами на этом направлении. А широкий ассортимент должен быть либо в магазинах премиум-класса, либо нишевых, которые в России пока не те, что в Европе — их развитию способствует богатое население, которое готово купить хлеб не за 30 рублей, а ручной работы за 100. В Москве есть разнообразие, а если уехать в регион, то в тех же сетях там более суженный ассортимент. Магазин предлагает то, что востребовано в данной местности, так как потребитель просто не может себе этого позволить.

Эксперт добавил, что супермаркеты «BILLA» будут переоборудованы под формат «Ленты». А насчет «Дикси» пока вопрос.

- «Магнит» пока не рассматривает смену вывески. Вопрос в том, будут ли «Дикси» конкурентом обычному «Магниту». Если да, «Дикси» заменят «Магнитами». Но если на базе «Дикси» решат развивать жесткий дискаунтер, почему и не оставить вывеску? «Дикси» подойдут под такой формат гораздо лучше.

КОНКРЕТНО

10 крупнейших ритейлеров России (доля рынка, на начало 2021 года):

1. Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») - 10,7

2. Магнит — 7,5

3. Лента — 2,8

4. «Красное и Белое» - 2,4

5. Дикси — 2,1

6. Ашан — 1,9

7. Метро — 1,2

8. Окей — 1,1

9. Глобус — 0,8

10. Монетка — 0,6

По данным Торгово-промышленной палаты России.