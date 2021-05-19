Открыт прием заявок на международную премию InterComm-2021

Премия InterComm выросла почти вдвое: к рассмотрению принимаются не только проекты в сфере внутренних коммуникаций, но и интегрированные коммуникационные проекты, а также учитываются современные тренды в сфере коммуникаций – экосистемы, бренд-медиа и digital-инструменты.

Организаторы приглашают к участию в номинациях:

«Точка роста» — проекты в области обучения персонала.

«Общий знаменатель» — создание единой коммуникационной среды.

«Образ жизни» — well-being и развитие work&life balance.

«Территория добра» — КСО и волонтерство.

«Энергия команды» — повышение мотивации, развитие корпоративной культуры и ценностей.

«Работа мечты» — развитие бренда работодателя.

«Мастер коммуникаций» — персональная номинация для лидеров корпоративных коммуникаций.

«Событие» — проекты в области организации корпоративных мероприятий.

«Медиа» — корпоративные, отраслевые и бренд-медиа на службе коммуникаций.

«Люди и технологии» — цифровые технологии на службе корпоративных коммуникаций.

«Стратегия» — реализованные в 2020 году стратегии, в том числе в области внутренних и внешних HR-коммуникаций, а также интегрированные коммуникационные стратегии.

«Антикризис» — проекты по реализации антикризисных коммуникационных кампаний.

«Амбассадор компании» — проекты, направленные на формирование сообщества амбассадоров.

«Команда года» — специальная награда ожидает коллективы/отделы/департаменты, отвечающие за управление корпоративными коммуникациями в рамках одной организации — компании или агентства.

С этого года экспертную поддержку Премии оказывает Британский институт корпоративных коммуникаций IoIC (Institute of Internal Communications). В жюри — ведущие эксперты в сфере корпоративных коммуникаций, топ-менеджеры крупнейших российских и международных компаний.

- Мы ждем на Премию гораздо больше проектов, чем в предыдущие годы, и много новых компаний-участников, — говорит председатель оргкомитета InterComm Лариса Рудакова. — Номинаций стало больше, а значит, больше возможностей у коммуникационных команд показать свои достижения. Мы все пережили полтора года пандемии, изоляцию, всеобщий переход на гибридный формат работы. Уверена, все это отразилось на содержании и форматах работы специалистов по коммуникациям. Они совершили немало открытий, встретились со множеством инсайтов, внесли свой вклад в развитие компаний и бизнесов. Ждем необычные, сильные, прорывные проекты.

Более подробно ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и требованиями к проектам можно на странице Премии.

Заявки на участие принимаются с 17 мая по 17 сентября 2021 года.