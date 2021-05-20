Как подготовить ребенка к сдаче анализов для справки 026/У-2000

Расскажем, чем еще будут полезны обязательные исследования и как проходить анализы с наименьшим дискомфортом для ребенка.

Что входит в справку

Справка 026/У-2000 совершенно не похожа на справку – это скорее небольшая книжка, напоминающая полноценную амбулаторную карту. Для ее получения нужно посетить несколько врачей: это педиатр, невролог, ЛОР, окулист, детский хирург, гинеколог (для девочек), уролог (для мальчиков) и стоматолог. Если ребенок старше трех лет, то к списку врачей присоединяется логопед.

Также педиатр может направить на осмотр дерматолога, а если родитель отказывается от реакции Манту, понадобится консультация фтизиатра. Бывает, что до получения справки ребенок уже состоит на диспансерном учете у какого-то врача – в этом случае осмотр этого специалиста тоже добавляется в список.

Список довольно внушительный, но помимо визитов ко врачам ребенку понадобится сдать четыре обязательных исследования: общий анализ мочи, исследование соскоба на энтеробиоз, анализ кала на яйца гельминтов и клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ.

Что покажут анализы

Клинический анализ крови – это одно из самых важных комплексных лабораторных исследований. Кровь – главная транспортная система организма, и в ней рано или поздно оказываются все вещества, которые выделяются в процессе жизнедеятельности организма. Зная о связи некоторых показателей с определенными заболеваниями, можно обнаружить недуг еще до появления видимых симптомов.

Не менее важен и общий анализ мочи. Как и анализ крови, он назначается как для оценки общего состояния организма, так и при подозрении на конкретные патологии. В целом, регулярно проходить эти два анализа ради профилактики рекомендуется каждому, независимо от пола и возраста.

Исследование кала на яйца гельминтов – уже более конкретный анализ, призванный обнаружить паразитов в организме ребенка. Чаще всего заражение гельминтами происходит при заглатывании воды или частиц земли, содержащих их яйца, при купании в загрязненных водоемах или работе на садовом участке.

Дети – те еще непоседы, и заражаются гельминтами особенно часто. По этой причине в карту включен еще один анализ – соскоб на энтеробиоз. Это самое распространенное в России заболевание из глистных инвазий, и вызывают его острицы – гельминты, паразитирующие в кишечнике.

Что нужно знать перед походом в отделение

Если вы привели ребенка сдавать анализы, старайтесь вести себя как можно спокойнее. Дети очень остро чувствуют настроение родителей и начинают нервничать, когда видят, что вы переживаете из-за предстоящей процедуры. Особенно это касается малышей.

С ребёнком старшего дошкольного и школьного возраста обязательно заранее обсудите, что будет происходить. Не пугайте его «людьми в халатах», если он сдаёт кровь в первый раз.

Позаботьтесь, чтобы у ребёнка была возможность отвлечься, пока вы оформляете заказ или ждёте приглашения в процедурный кабинет. Возьмите с собой его любимую игрушку или раскраску.

Пока у ребёнка берут кровь, его лучше держать на руках. Если дети чувствуют тепло и защиту близкого человека, они рефлекторно успокаиваются даже в незнакомой и пугающей обстановке.

Когда вы войдёте в процедурный кабинет, не торопите малыша. Дайте ему пару минут, чтобы освоиться и познакомиться с человеком, который будет брать у него анализы.

Как выбрать лабораторию

Обращайте внимание на размер сети – как минимум, о крупных федеральных компаниях можно найти больше информации. Стоит обратить внимание на опыт работы, качество оборудования и тест-систем – хорошие лаборатории размещают эту информацию на своем сайте.

Лаборатория «Гемотест» объединила все нужные исследования в единый комплекс «Обязательные анализы для детской медкарты». Компания заботится о детях и использует специальные иглы-«бабочки» – они тоньше и меньше обычных, поэтому прокол вены почти не ощущается. К игле прикрепляется вакуумная пробирка – в неё кровь втягивается сама, быстро и безболезненно.

Исследование занимает один день, его результаты отобразятся в личном кабинете на сайте и придут по электронной почте. За бланком можно приехать в любое лабораторное отделение «Гемотеста».