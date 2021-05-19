Таинственное убийство четырехлетнего ребенка потрясло Америку

Сейчас Браун находится в тюрьме и ожидает результатов ряда экспертиз, которые должны повлиять на предъявляемые ему обвинения

На окраине горда Даллас обнаружили тело четырехлетнего мальчика. На нем буквально живого места не было, эксперты сбились со счета, пытаясь установить, сколько ран убийца нанес несчастному. Эта находка положила начало громкому делу, перипетии которого сейчас обсуждает вся Америка.

Убитого ребенка звали Кэш Гернон. За несколько часов до того, как в полицию позвонил мужчина с известием о своей находке, в участке побывала мать Кэша Моника Шеррод, написавшая заявление о пропаже ребенка.

Расследование было недолгим. Буквально в то же утро по горячим следам был арестован 18-летний Дэррин Браун, которого опознали на видео, снятом камерой в комнате мальчика. Недавно родители потратились на специальную систему, чтобы всегда знать, чем занимаются их дети. На шокирующих кадрах видно, как Браун заходит в 5 утра в помещение через незапертую дверь гаража и осторожно вытаскивает спящего Кэша, чтобы не разбудить его брата, спавшего рядом, и уносит с собой. А вот потом начались странности, передает Daily Mail.

Прежде всего выяснилось, что женщина, которая изначально позиционировала себя как мать Кэша, вообще не имеет к нему никакого отношения. По сути она просто воспитывали его, после того как отец паренька, бывший ее сожителем, оставил его на попечение дамы два месяца назад и отбыл в неизвестном направлении, не предупредив биологическую мать - Мелинду Сигровс. Сама Сигровс не знала, что Шэррод заботится о ее детях, и предпринимала безуспешные попытки разыскать их.

Дальше больше. Абсолютно не ясен мотив, побудивший Брауна совершить убийство, ведь он не был знаком с Кэшем, но в то же время учился в одной школе с сыном «приёмной матери» ребенка и был братом его друга.

Самое страшное, что после просмотра записей с камер, расположенных в доме, полицейские установили, что после похищения Кэша Браун пытался взять и его брата-близнеца Картера, придя за ним в 7 утра, видимо, чтобы также расправиться с ним в дальнейшем. Но посторонний звук спугнул подозреваемого, и он ретировался из дома.

Сейчас Браун находится в тюрьме и ожидает результатов ряда экспертиз, которые должны повлиять на предъявляемые ему обвинения. Он может выйти под залог, правда сумма его огромна - полтора миллиона долларов. Мать подозреваемого Мими Браун считает, что ее сына подставили. При это женщина не скрывает, что подросток сын является пациентом службы Metrocare Services, которая оказывает психиатрическую помощь детям и взрослым.