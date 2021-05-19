Производители мороженого: Летом цены вырастут, возможен дефицит

На рынке любимого летнего лакомства намечаются проблемы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозу синоптиков, нынешнее лето обещает быть жарким. А по прогнозу экспертов молочного рынка, охладиться в эту жару нам будет проблематично. Потому что на рынке любимого летнего лакомства намечаются проблемы.

Дело в том, что с 1 июня в России вводится система обязательной маркировки мороженого. Все производители будут обязаны наносить на упаковку каждого стаканчика, брикета или эскимо уникальный код. Чтобы отследить путь товара от производителя к потребителю, этот код будут сканировать везде - на производстве, оптовом и розничном складе, в магазине. По задумке правительства, это позволит допустить на прилавки только ту продукцию, которую выпускают на официальных заводах, и оградить нас с вами от контрафакта.

Подобная система уже работает для других товаров, и нельзя сказать, что безупречно. Многие помнят, с каким скрипом в прошлом году запускалась у нас система маркировки лекарств. Из аптек стали пропадать то антибиотики, то витамины, то обезболивающие, а цены росли. И похоже, рынку мороженого грозит та же участь. На совещании в правительстве 18 мая прозвучала цифра: готовы к маркировке лишь 62% производителей мороженого.

- У нас были очень сжатые сроки внедрения цифровой маркировки, - объясняет Наталья Уткина, заместитель генерального директора Союза мороженщиков России. - Постановление правительства о том, что обязательная маркировка мороженого начнется с 1 июня, вышло 15 декабря прошлого года. Оборудование, на котором российские производители выпускают мороженое, не приспособлено для установки дополнительных опций по маркировке продукции. А типографии, которые могли бы наносить коды на упаковку и тем самым существенно облегчить мороженщикам маркировку продукции, к 1 июня оказались не готовы.

Производителям пришлось обращаться в компании, которые поставляют оборудование для маркировки порций. А поскольку производителей мороженого у нас много, спрос на услуги этих компаний резко вырос.

- Все это привело к тому, что многие производители не успеют установить и настроить оборудование для маркировки до 1 июня, - говорит Наталья Уткина. - Задача осложняется тем, что все это происходит в самый высокий сезон. Мы делаем мороженое всего сто дней в году. И вот на самом пике, когда производство работает на полную мощность круглосуточно без выходных, производители вынуждены тестировать новое оборудование, проводить пусконаладочные работы. Это означает, что объемы производства снизятся. Летом может образоваться небольшой дефицит, выбор мороженого будет меньше, чем обычно. К тому же из-за маркировки мороженое обязательно подорожает. Производители прогнозируют, что с их стороны рост цен составит от 3 до 6 процентов. Но когда мороженое дойдет до торговой сети, цена может вырасти еще сильнее.

В Союзе мороженщиков считают: чтобы избежать дефицита и резкого роста цен, начало обязательной маркировки стоит перенести на 1 сентября. У производителей появится время и они смогут спокойно настроить оборудование, не останавливая конвейер. Кстати, на совещании в правительстве возможность переноса «часа X» тоже обсуждали. Но пока решили ничего не менять.

ОФИЦИАЛЬНО

«84% производителей готовы к маркировке»

В Центре развития перспективных технологий, который отвечает за работу системы маркировки, уверяют: дефицита мороженого после 1 июня не будет. Более того - 5 млрд порций лакомства уже имеют уникальный код, а в системе маркировки зарегистрировано 84% производителей. Те же, кто не успевает нанести коды, имеют право торговать мороженым без маркировки, выпущенным до 1 июня.

- Мороженое - это продукция длительного срока хранения и производители ежегодно накапливают запасы перед высоким спросом в летний сезон. Так и в этом году компании, которые поздно начали готовиться к маркировке и теперь на несколько недель не успевают к 1 июня, до своей полной готовности будут продавать немаркированное мороженое, произведенное до лета. Таким образом будет происходить постепенное замещение немаркированной продукции маркированной, - сообщили в Центре развития перспективных технологий.

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