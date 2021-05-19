Платошкину дали пять лет — условно

Историк и публицист Николай Платошкин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дело известного политика и публициста, который более полутора лет назад баллотировался от КПРФ в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровском крае слушалось в Гагаринском суде Москвы. Поддержать его к зданию суда 19 мая пришли около 200 его сторонников.

Собственно, уголовное дело в отношении Николая Платошкина в прошлом году было возбуждено Следственным комитетом РФ по двум статьям. По статье 212 «Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков» и статье 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Как установил суд, политик склонял сторонников «к совершению массовых беспорядков и несанкционированных митингов с участием большого количества людей». Как? Посредством интернет-ресурсов. Доказательством стали трансляции и публикации из его телеграм-канала. А также показания свидетелей.

Платошкин, на иждивении которого находятся престарелые родители, с момента возбуждения дела в июне 2020-го находился под домашним арестом (куда его определил Басманный суд). Этот срок будет зачтен. Впрочем, приговор - пять лет условно - еще не вступил в законную силу, и сам Платошкин (который также должен выплатить штраф в 700 тысяч рублей) предполагает его обжаловать.