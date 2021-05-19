"Очень сложный случай": как актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину, боролась с раком четвертой степени

В 2018 году у Татьяны Проценко диагностировали злокачественную опухоль четвертой стадии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Татьяна Проценко три года мужественно боролась с онкологическим заболеванием. В 2018 году звезде фильма "Приключения Буратино" диагностировали рак в четвертой стадии. Все это время рядом с актрисой была ее семья - муж Алексей Войтюк, дочка и сын. Именно вдовец сообщил о смерти 53-летней артистки.

В 2018 году у Татьяны Проценко диагностировали злокачественную опухоль четвертой стадии. Это случилось как раз после 50-летнего юбилея актрисы. "Очень сложный случай. Обострение произошло в апреле… Почему-то произошло ухудшение", - цитирует 5-tv.ru вдовца Алексея Войтюка, ставшего знаменитым на всю страну после роли Иванушки в фильме "После дождичка в четверг".

Сейчас его поддерживают дети. Дочь Анну он вырастил как родную. Девушка родилась в 1999 году от первого мужа актрисы. А сын Владимир появился на свет в 2004-м.

Когда состоятся похороны любимой многими Мальвины из "Приключений Буратино", пока неизвестно. "Это очень светлый человек. Наш любимый человек. Все, кто ее знали. Все могут это подтвердить, что она просто ангел. Для семьи ангел-хранитель. Для людей - человек, который мог прийти ко всем на помощь. Легкий человек в общении, красивый человек. Полный жизненных планов, которые так оборвались", - разрыдался вдовец.

Проценко была глубоко религиозным человеком. И за объяснением всех жизненных парадоксов обращается к Всевышнему: "Если человек идет не по своему пути, он сломается. Вы должны чувствовать и понимать свое сердце. Оно подскажет, что ваше, а что - нет".

Татьяна предчувствовала, что ее ждут великие испытания. Но к ним она была моральна готова. О своей болезни говорила спокойно и с улыбкой: "Во мне генетически заложен внутренний оптимизм. Я не могу долго страдать, переживать и на кого-то злиться. Я перешагивала уже разные пропасти... Иногда возникает страх не справиться с чем-то, страх небытия. Если ты не можешь контролировать какую-то ситуацию, нужно ее принять. Но все равно нужно пытаться изменить эти обстоятельства, бороться мудро и спокойно... Сейчас я стараюсь разговаривать со своими детьми и мужем по душам, понимать их, поддерживать, быть на одной волне".

При этом она не скрывала, что пережила шок, когда ей сказали, что передо ней стоит вопрос жизни и смерти. Однако, благодаря своей семье, старалась не унывать.

"Я заболела онкологией. Это просто испытание, но не конец. Оно дано мне для того, чтобы перейти в новую стадию жизни и понять, что она прекрасна, стать еще сильнее. В конечном итоге я осознала, что надо жить. Я всегда думала и не понимала, как люди говорят: «Я скоро умру»... Можно было сложить ручки и сказать, что я не буду бороться. Но, когда вокруг тебя люди любящие и желающие тебе добра, они и вытягивают тебя из этого оцепенения. Тогда ты едешь на химию, видишь хороший результат своих усилий и понимаешь, что все не зря... У меня появилась удвоенная жажда жизни. Слава богу, что у меня есть семья, которая меня поддерживает. Дети мне говорят, что, мол, болезнь - это ерунда, мы живем в ХХI веке и стоим на пороге великих открытий, а пока тебе просто надо делать то, что надо делать. Я слушаю их и соглашаюсь. Я сама себя должна позитивно настроить, и тогда это даст свои результаты, и это чудо. Я нацелена на победу".