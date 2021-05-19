МТС и Третьяковская галерея открыли первую цифровую экспозицию работ одаренных детей со всей России

В течение нескольких месяцев все желающие дети и подростки могли пройти серию бесплатных видеоуроков на платформе «Поколение М», в которых мастер проекта, художник Ростан Тавасиев, рассказывал, почему космос может стать отличной площадкой для искусства, на примере всемирно известных картин демонстрировал, для чего и как нужно рисовать эскизы, а также помогал превратить идею в реальное произведение, используя современные технологии.

«Космос сам по себе - произведение искусства и дополнить его какими-либо деталями - задача непростая даже для опытных художников, поэтому в видеоуроках я постарался по максимуму поделиться ресурсами своего воображения, чтобы вывести ребят на самую высокую орбиту! На мой взгляд, они отлично справились с заданием, предложив интересные, глубокие идеи», — отметил художник Ростан Тавасиев.

Свои работы ребятам предлагалось загрузить на конкурс. Наставники проекта выбрали 15 лучших. Их авторы прибыли в Москву из разных городов, чтобы поучаствовать в церемонии награждения, познакомиться друг с другом, а главное – воочию увидеть свои работы, представленные в Третьяковской галерее.

«Третий год МТС и Третьяковская галерея по итогам художественного онлайн-конкурса делают выставку работ одаренных ребят в стенах галереи. В этом году итогом креативного эксперимента подростков стал цифровой арт-объект на тему космоса, соавторами которого стали молодые художники из 11 регионов России», — рассказал Президент МТС Вячеслав Николаев.

По словам генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, многолетнее сотрудничество с МТС позволило создать для детей в рамках проекта «Поколение М» эффективную систему творческих лифтов в направлении изобразительного искусства, предоставив ребятам со всей России возможность бесплатно учиться у лучших педагогов, развивать свой талант и представить свои работы в Третьяковской галерее.

Помимо изобразительного искусства, «Поколение М» предлагает детям онлайн-обучение по 14 творческим направлениям, от вокала и хореографии до робототехники и дизайна одежды. Все образовательных курсы бесплатны и доступны всем жителям России на сайте проекта.