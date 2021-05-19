Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» соберет 120 тысяч участников

30 мая этого года состоится V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Синхронный старт в 84 регионах страны назначен на 9 утра по московскому времени. На старт одновременно выйдут 120 тысяч участников. Об этом объявлено на пресс-конференции в Краснодаре в среду.

- Министерство спорта и администрация Краснодарского края оказывают всю необходимую поддержку этому старту, поскольку важно, чтобы праздник бега в регионе состоялся. У нас сильное беговое сообщество, и спортсмены ждут этот старт как один из важных, главных, - заявил на пресс-конференции Алексей Чернов, глава Минспорта края.

Генеральным партнером мероприятия выступает ПСБ. Банк развивает инициативы, повышающие интерес населения к спорту и ЗОЖ, содействует развитию спорта в регионах, возводит спортивную инфраструктуру.

- Всероссийский Забег.РФ является уникальным событием, и мы уже несколько лет поддерживаем это знаковое для развития массового спорта мероприятие. Оно дает возможность объединить всех любителей спорта на территории нашей страны, привить хорошие привычки регулярных занятий спортом, улучшить свое здоровье и качество жизни, - заявил на пресс-конференции Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ. - Желаю всем участникам полумарафона победы не только в турнирной таблице, но и внутренней победы - как каждому в отдельности, так и в борьбе за первенство среди городов, которые будут соревноваться за звание беговой столицы России.

В последние годы популярность бега в стране резко выросла. Об этом свидетельствует ежегодный рост числа участвующих в различных забегах.

- Вклад атлетов юга России поможет поставить новый рекорд Гиннесса. В этом году планируется, что на трассы выйдет около 120 000 атлетов со всей страны, и Краснодар обеспечит важный вклад в этот показатель, - добавила Ксения Шойгу, руководитель «Лиги Героев».

Маршрут полумарафона будет проходить по центральным и историческим частям городов-участников. Узнать подробности участия можно на официальном сайте забега - забег.рф.