Худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко находится в тяжелом состоянии в реанимации

Николай Сличенко уникальный артист. В 1981 году он единственный из цыган был удостоен звания Народный артист СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Художественный руководитель театра "Ромэн" и звезда фильма "Свадьба в малиновке" 86-летний Николай Сличенко чувствовал себя неважно последние две недели. 19 мая 2021 бригада скорой помощи приняла решение о его госпитализации, хотя недавно он уже проходил лечение в больнице. Подозрения на коронавирус и пневмонию не подтвердились, но обострилась болезнь легких. Да и множество других болезней не дают о себе забыть. Возраст. У Николая Алексеевича давние и серьезные проблемы со зрением.

По словам родных народного артиста, его состояние тяжелое, но он в сознании. Врачи не дают никаких прогнозов.

Хотя в театре «Ромен», которым Сличенко руководит больше 40 лет, сообщают другую информацию. В театре традиционно говорят, что это «плановая госпитализация»: «Спасибо за беспокойство, Николай Алексеевич чувствует себя неплохо».

Николай Сличенко уникальный артист. В 1981 году он единственный из цыган был удостоен звания Народный артист СССР. Сличенко возглавляет театр «Ромэн» с 1977 года. У него множество государственных наград и премий. Около 20 лет назад он создал Цыганский национальный курс при Театральном институте имени Щукина.

Всенародную любовь ему принесли картины «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс», «Олеко Дундич», в которых он снимался.