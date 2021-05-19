Российских водителей ждут «летние» штрафы до миллиона рублей: Как их избежать

По новым правилам, вступившим в силу в 2021 году, запрещается любое передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настают жаркие дни, впереди лето. Всем хочется побыть на берегу речки или моря. Вот тут то их и ждет неприятная неожиданность: только вы только подъедете к роднику, ручью, берегу реки, озера, моря или океана готовьтесь увидеть Государственного инспектора рыбоохраны с планшетным компьютером, который будет готов выписать вам протокол.

ШТРАФ НА МИЛЛИОН

Серьезными потерями грозит 65-ая статья Водного кодекса тем, кто нарушит покой флоры и фауны в водоохранной зоне. По новым правилам, вступившим в силу в 2021 году, запрещается любое передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по абсолютно любым не асфальтированным дорогам.

Штраф за это для физических лиц составляет 4 500 рублей, для должностных – 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение уже 200 000-400 000 тысяч рублей.

Штраф за подъезд к водоемам также предусмотрен статьей 8.42 Кодекса об административных правонарушениях. За оставленный автомобиль на прибрежной защитной полосе у реки, озера, моря или океана на водителя могут составить административный протокол "за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности".

Такие нарушения сегодня не дешевы: они влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 4500 рублей, на должностных лиц - от 8000 до 12000 рублей, а на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей. А если из этих источников берется вода для питья или хозяйственных нужд, то штрафы будут на порядок выше. Граждане, за нарушение санитарной зоны могут быть оштрафованы уже на 20 000, а юридические лица уже на 1 000 000 рублей с административным приостановлением деятельности на 90 суток!

ПАРКОВАТЬСЯ ЗА ПОЛКИЛОМЕТРА

Практика подобных административных дел уже подробно изложена на странице сайта "Кодекс об административных нарушений РФ". Чаще всего фигурантами таких дел становятся жители южных регионов России, которые устраивают стихийные автомойки на берегу рек или рыбаки, что ночуют в машинах у берега, чтобы не пропустить поклевку. Так где же парковать свой автомобиль, если все же приспичило к водной глади?

Если река или ручей имеют длину в 10 километров – то ширина водоохраной зоны доходит до 50 метров. Если от 10 до 50 километров - то к берегу нельзя приближаться на 100 метров, если от 50 километров и более - то в размере 200 метров. В общем, подъезжая к Волге лучше остановиться в деревне за 200 метров от реки, а если перед вами Черное море, то машину лучше бросить в населенном пункте за 500 метров.

Но эксперты уже заявляют, что лучше оставлять машину за 200 метров от любого водоема, к которому нет асфальтовой дороги.

По мнению защитников природы такие меры позволяют "предотвращать загрязнения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира". Ведь животным нужно ходить на водопой, а рыбам нереститься.

Исключением служат заасфальтированные дороги и площадки у водных объектов, которые отмечены на электронных картах и имеют знаки автомобильной стоянки.

ЗАВЕСИТЬ НОМЕР ТРЯПОЧКОЙ?

За нарушение придется платить водителю. И не надо говорить рыбинспектору, что вы не слышали о запретах. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

- Рыбинспектору вы можете не признаваться, что вы водитель, - смеется адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. - Ну сфотографирует он вашу машину, будет давить на нервы, но дальше ничего не будет. Протокол составляется только на владельца машины. А кто он может установить только полиция. Некоторые вообще номера снимают или тряпочкой завешивают. Но если рейд совместно с сотрудниками ГИБДД, тут лучше признаться, но указать в протоколе, что не знали, что впереди есть водоохранная зона, что не видели знаков ее границ. Таким образом, вы получите шанс оспорить штраф в суде.

Другие юристы предлагают перед выездом на природу проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получения штрафа. Но это все звучит, как утопия.

Впрочем, если денег девать некуда, то выезжайте на берег водохранилища (штраф 20 000 рублей), разводите там костер (штраф 5000 рублей), помойте машину (5000 рублей) и выбросите в костер мусор (3 000 -10 000 рублей). А если желаете избежать проблем паркуйтесь правильно или пользуйтесь доступным общественным транспортом.