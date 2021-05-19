Спортивный журналист Всеволод Кукушкин рассказал о фаворитах Чемпионата мира по хоккею

Всеволод Кукушкин рассказал «Комсомольской правде» о сборной России на предстоящем Чемпионате мира Фото: ТАСС

Уже 21 мая в Латвии стартует Чемпионат Мира по хоккею. Сборная России едет на него в ранге одного из главных фаворитов, но в это же время — тёмной лошадкой. В составе «Красной машины» 16 дебютантов ЧМ и вратарская линия с отсутствием звёзд. Легендарный советский и российский хоккейный журналист и писатель Всеволод Кукушкин рассказал «Комсомольской правде» о сборной России на предстоящем Чемпионате мира, про президента ИИХФ Рене Фазеля и его преемника на посту главы Международной федерации хоккея, а также про скандальный перенос ЧМ из Белоруссии.

«Ровная команда без очень ярких звёзд»

— Есть ли шансы у нашей сборной взять золото Чемпионата мира?

— Шансы есть у всех. А вот кто и как ими воспользуется, другое дело. Пока чемпионат не начался, все имеют шансы.

— Да, но есть же фавориты ещё до начала турнира.

— Традиционно это Россия, Канада, Швеция, Чехия и Финляндия. Конечно, со мной не согласны будут словаки, но я не вижу у них большого прогресса.

— А кто из этих сборных уедет с медалями?

— Я думаю, мы, Канада и Чехия. Дальше — очень важно, как фиты со шведами будут разбираться между собой.

— Конечно, нас интересует наша сборная. В этом году у нас много дебютантов. Как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю сборную России?

— Это ровная команда без очень ярких звёзд, но и без провалов. Больше всего меня беспокоит игра вратарей. Ситуация осложняется ещё и тем, что раньше у нас был свой хоккей, а сейчас он комбинированный. В КХЛ играют много иностранцев, играют в ведущих звеньях. Это даёт хороший, но усреднённый уровень.

— А как отсутсвие ярко выраженной звезды может на неё повлиять? Лидеры в команде должны же быть.

— Лидеры нужны, но не столько на площадке, сколько в раздевалке. Гениальность Сергея Фёдорова в 2008-м году была в том, что он был хозяином раздевалки. Да, Лёша морозов был хорошим капитаном, но главным персонажем стал Фёдоров. Он твёрдо мог сказать: «Парни, выходим и выигрываем! Шайба наша». Когда такой человек находится в команде, это очень важно. Слава Быков на Олимпиаде 92-го года сумел сказать команде нужные слова перед 3-м периодом финального матча.

— А этой сборной есть ли хозяева раздевалки?

— Трудно сказать. Сезон был напряжённый, мы не могли общаться с хоккеистами из-за карантинных мер. А потом, психология — тёмная наука, но свои законы она имеет. Психологическая установка команде имеет значение. Но этому не учат даже в лучшей бизнес-школе Гарварда. Искусство управления командой появляется каким-то естественным путём, когда какой-то парень показывает свою самоотверженность, а за ним тянутся остальные. Он может просто подойти, похлопать по плечу, а остальные будут понимать, что это значит. Это нюанс, а хоккей стал игрой нюансов. Тут нужна тонкая доводка.

«Международную Федерацию удушили»

— Чемпионат мира с большим скандалом переносили из Белоруссии. Как вы смотрели на происходящее и как в Международной федерации хоккея отнеслись к этому?

— Международная федерация была прижата к стенке. Как гангстеры с большой дороги их прижали и сказали кивнуть. Ситуация, которая сложилась вокруг переноса ЧМ из Белоруссии, — чисто политическая история. Спонсоры отвернулись и пытались задушить экономически. Это недостойное действие. Имена людей, которые это осуществили, не имеют никакого отношения к хоккею.

— Переноса было не избежать?

— Отменить ещё раз Чемпионат мира? Тогда международная Федерация стала бы банкротом. Нужно было бы платить неустойку всем телекомпаниям, которые купили права. Организация зарабатывает проводя чемпионат. Латвия в этом году заработает немного. Хорошо хоть останутся без убытков.

— То есть ультиматум: либо перенос, либо отмена Чемпионата?

— Да. Либо соглашаемся на перенос, и тогда получаем положенные деньги и дышим на это, либо лишаемся денег — и всё. Международную Федерацию удушили.

— Рене Фазель же был против? Уже тогда он потерял влияние?

— Его влияние не имеет значение, когда в дело вступают деньги. Деньги не играют в хоккей, они им правят.

«Мы ещё поработаем с Фазелем»

— Уже заговорили про Фазеля. В сентябре он уходит со своего поста, при этом мы знаем, как хорошо он относится к России. Его уход повлияет на наши позиции в ИИХФ?

— Нет, никак. У нас прочное положение, с нами считаются. Фазель был дружелюбен к России и останется таким же. Никто не отменяет конгресс, который должен быть в сентябре в Петербурге, где Рене передаст бразды правления новому президенту Международной Федерации. Фазель будет с нами в контакте. Форма у него хорошая, хотя, он уже не пионер — ему 71. Но он ежедневно занимает собой, ум у него быстрый и ясный. Мы ещё поработаем с Фазелем. А вот его влияние нам поможет. Бах и компания его сплавили, но друзья-то остались. Вы обратили внимание, что он на русском языке выступал в Сочи? Он его понимает, а это ключ к общению.

— Уже известны кандидаты на пост президента ИИХФ?

— Этого вам никто не скажет. Но одного я вам назову — Франц Райндль. Бронзовый призёр ОИ-76, был капитаном Германии. На недавнем Кубке Мира был генеральным менеджером команды Европы. Человек хоккей знает, вращается там давно. Он прекрасный организатор. Не могу сказать, что Германия никогда не будет Чемпионом Мира, но, по крайней мере, их успехи не будут объясняться закулисной работай Райндля. Могу сказать, что он будет продолжать политику Фазеля. Это движение вперёд и новые инициативы.

— Вы сказали, что это продолжение политики Фазеля. А что для вас политика Фазеля? Чем он вам запомнится?

— В 98-м году Рене Фазель сумел договориться с Гарри Беттмэном — он тогда возглавлял НХЛ — и реализовал мечту Самаранча (пожизненный почётный президент МОК) о лучших хоккеистах мира на Олимпиаде. Олимпиада 98-го случилась во многом благодаря Самаранчу. До него был президент Брендедж, который сказал, что порог не пустит этих профессионалов. Кто с ними сыграет, больше никогда не выйдет на Олимпийский лёд. Рене потом позвонил Самаранчу и сказал, что договорился о приезде НХЛовцев на Олимпиаду. Самаранч усмехнулся, положил трубку, а через 20 минут сам перезвонил и удивлённо сказал: «Рене, это правда»? Это величайшая заслуга Фазеля-переговорщика. Он сумел.

— Раз уж заговорили про НХЛ: какая сейчас обстановка там? Поедут ли игроки из североамериканской лиги на Олимпиаду в Пекин?

— НХЛ считает деньги и считает, что Олимпиада в Пекине нужна. Игроки хотят ехать. По моему, в коллективный договор уже включён пункт о том, что игроки должны быть освобождены на время Олимпийских Игр. Чемпионат Мира и Олимпийские игры — это битва за результат, а не игра в искусство. Никто не будут показывать миллиарду китайцев красивый хоккей. Миллиард китайцев хотят видеть результат.