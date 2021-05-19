Кто такой Руй Витория и как он изменит «Спартак»

В Европе Руй Витория известен прежде всего как экс-наставник «Бенфики» Фото: EAST NEWS

Если не произойдет ничего экстраординарного, то уже в ближайшие дни «Спартак» получит нового главного тренера. Должность, оставленную Доменико Тедеско, получит португальский тренер Руй Витория. «КП» - о том, к чему готовится футболистам и болельщикам «Спартака».

Новому главному тренеру «Спартака» 51 год. Руй Карлос Пиньо да Витория (именно так звучит полное имя португальца) родился 16 апреля 1970 года в Алверке. И очень долгое время никуда не выезжал за пределы родного региона. Играл в футбол в командах низших лиг до 32 лет, но параллельно учился в университете. На следующий день, как закончил карьеру футболиста, стал тренером в той же команде. 51 год — это вроде немного. Но Тедеско - 35 лет, и в этом юном для тренера возрасте он нашел общий язык с футболистами.

В родной Алверке есть улица его имени. Она появилась совсем недавно, когда Руй Витория уже стал знаменитым тренером. Однако улицу в городе назвали не только в честь тренера, но и педагога. На заре свой карьеры Руй Витория подрабатывал в родном городе учителем, и оставил о себе добрую память.

Сделал себе имя в «Бенфике». В Европе Руй Витория известен прежде всего как экс-наставник «орлов». «Бенфику» он тренировал с 2015-й по 2019 год. За это время дважды делал ее чемпионом Португалии. Именно такого взлета от Витории ждут в следующем сезоне в «Спартаке»

Как-то в Лиге чемпионов проиграл все матчи, в том числе и ЦСКА. В еврокубках у Витории были и победы, и провалы. Он доходил до 1/4 финала ЛЧ (по пути обыгрывая «Зенит»), и это был исторический успех для «Бенфики». А на следущий сезон проиграл все 6 матчей группового этапа с разницей забитых-пропущенных голов 1-14. Тогда же Руй Витория дважды проиграл ЦСКА. Неприятная строчка в досье тренера команды, для которой матчи с армейцами — главные в сезоне.

Перед переходом в «Спартак» работал в Саудовской Аравии. Это тоже настораживает. В клубе «Аль-Наср» Руй Витория оказался через считанные дни после увольнения из «Бенфики». Естественно в Португалии подумали, что тренер на пороге 50-летия променял европейский клуб на арабские деньги. В Саудовской Аравии, по сообщениям СМИ, Витория получал порядка 6 млн евро в год.

Станет самым высокооплачиваемым тренером в России. По сообщениям португальских СМИ, годовой заработок в «Спартаке» у Руя Витория может достигать 4,5 млн евро. В Москве давали понять, что это неправда. Зарплата Тедеско составляла 3,5 млн евро, и скорее всего новый главный тренер тоже будет держаться в этих контрактных рамках. И все равно станет самым высокооплачиваемым тренером в России. В «Зените» Сергей Семак получает порядка 2,5 млн евро, Марко Николич в «Локомотиве» по старому контракту — 800 тыс. евро.

Руй Витория — самый неизвестный из кандидатов в главные тренеры «Спартака». На это место прочили Леонарду Жардима (экс-«Монако»), Рафаэля Бенитеса («Ливерпуль», «Челси», «Реал» и еще много бывших клубов), Лучано Спаллети («Зенит», «Рома», «Интер»), Паоло Фонсеку («Рома»). Но выбрали португальца, одного из самых недорогих в этом списке.

Руй Витория должен привести «Спартак» к чемпионству в юбилейный год. В следующем году клуб празднует 100-летие со дня своего основания. В такое время требование к тренеру может быть только одно — чемпионство.

Руй Витория строит игру по схеме 4-3-3. Ну или с ее вариациями, иногда предпочитает 4-4-2. Но все равно это значит, что «Спартак» Тедеско, игравший с тремя центральными защитниками, надо будет перестраивать. Времени на это у португальца будет совсем немного. И кроме того, придется докупать игроков — как минимум правого защитника, классического «опорника». При этом все команды Витории отлично умели включать прессинг, это должно выглядеть зрелищно и современно.

Считается, что Руй Витория умеет выводить молодых игроков на новый уровень. Этим он прославился в «Бенфике». При нем прогрессировали Эдерсон, Семеду, Ренату Саншеш, Гонсалу Гедеш. Все они были проданы за приличные деньги. Полезное качество для «Спартака», который не умеет растить талантов своей академии.

В России португальские тренеры не добивались успеха. До Руя Виктори с российскими клубами работали Артур Жорже, Жозе Коусейру и Андре Виллаш-Боаш. Из них более-менее успешным был только последний. Но обладая мощнейшим составом с Халком во главе его «Зенит» не смог громко прогреметь в Европе. Все остальные португальцы, впрочем, оказались намного хуже. Именитый Артур Жорже провалился в ЦСКА, Жозе Коусейру опустил «Локо» в середину таблицы.

Руй Витория — 13-й тренер «Спартака» при Леониде Федуне. Владелец клуба любит менять тренеров. Первого он назначил еще в 2004 году, и это был Александр Старков. Получается, средняя «продолжительность жизни» у тренеров при Федуне чуть больше года. Посмотрим, что для Руя Витории будет значить 13-й номер в этом списке.

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