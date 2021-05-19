Калининградский губернатор Антон Алиханов: Какой Советский Союз я хочу восстановить. Объясняю

Антон Алиханов Фото: Александр Подгорчук

В СМИ появилась неожиданная публикация: глава Калининградской области заявил, что хотел бы восстановить «семью советских народов». То есть по сути – возродить СССР.

Я срочно бросился звонить своему герою.

- Антон Андреевич, вот собираюсь поехать к вам восстанавливать советскую власть!

- Я как раз читаю комментарии на мое высказывание на эту тему.

Люди, с одной стороны, дают положительные оценки. А некоторые говорят: «Вот зачем, почему?» У меня такое ощущение, что интеграционных процессов в мире мы стараемся как будто бы не замечать. То есть, наднациональные структуры европейского союза, многих других объединений в той же Азии можно одобрять. А любые объединительные действия - экономические, политические и другие блоки, которые касаются нашей страны, - почему-то оцениваются негативно. Я вот этого не понимаю.

То есть, если эти – естественные! – процессы протекают в любых других регионах нашей планеты, то это хорошо. А если у нас – плохо. А почему нашему-то государству нельзя интегрироваться с другими, создавать объединения, которые пойдут на пользу народам, которые хотят тесно сотрудничать?

У нас есть союзное государство с Белоруссией, у нас есть Евразийский экономический союз, который начинался как содружество трех государств, а теперь к нему присоединились еще два.

Я считаю, что мы все – все государства, которые объединяются, - с точки зрения и политики, и экономики становимся только мощнее и сильнее.

- Может, именно этого и боятся «антиинтергаторы»? Боятся доминирования России?

- Понятно, что Россия в силу своей громадности и численности населения является центром этих процессов. Ничего плохого в этом я не вижу. Когда в составе российской делегации я был в Бонне на форуме «Петербургский диалог», произошел очень показательный, на мой взгляд, разговор на эту тему. Немцы упрекали нас за воссоединение Крыма с Россией, за Донбасс. Так я им напомнил, как они обсуждают объединение Германии (в 1990-м году) и говорят «спасибо» СССР за то, что он был единственной и первой страной, которая поддержала воссоединение их страны. Ведь тогда даже в самой Германии не было единства на эту тему. А и США, и Великобритания, и НАТО - все выступили резко против. И только благодаря политической воле СССР объединение состоялось.

А вот нам (народам бывшего СССР, и прежде всего братским народам России, Белоруссии и Украины – корр.) объединяться не велят, постоянно рассказывают о том, какие мы, мол, разные. Помните, как в «Кин-дза-дза»: этот чатланин, а этот - пацак.

Понимаете, в Советском Союзе наверное, было много всего противоречивого…

- Там было многое классно, Антон Андреевич!

- Как и в любом государстве. Но нельзя ненавидеть свою родину только потому, что в ее истории были какие-то темнее страницы. Я, наверное, вызову еще больший гнев отдельных людей, но мне в этом смысле подход историка, эксперта Наталии Нарочницкой импонирует. Суть ее - и моей - позиции в том, что не надо искать разломы в истории своей страны. Мне кажется, историю нужно рассматривать во всем единстве, сложности и извлекать уроки, учиться на ошибках, которые мы допускали когда-то и стараться их не повторять.

Вот мне кажется, что никакого противоречия нет в моем восхищении умопомрачительным развитием России периода Николая Второго и осуждении проблем, которые привели к краху империи.

Точно так же можно и нужно гордиться достижениями, которые показала наша страна во времена Советского Союза и в наше новейшее, постсоветское время.

Да, были и беды, и провалы, и какие-то события, которыми гордиться мы не должны. Но это не значит, что нам надо постоянно противопоставлять себя самим себе, постоянно за что-то каяться и смаковать какие-то различия между регионами и этносами. Какие, мол, поморы не русские, какие калининградцы особые и не совсем россияне. И в силу этих «особостей» горячие головы предлагают чуть ли не забором отгородиться и в своем княжестве жить.

- О, это желание « растащить» Россию на лоскуты не ново! Идея протаскивается с завидным постоянством с 90-х годов. Не нравится нашим недругам большая Россия!

- И они нам с удовольствием будут рассказывать, как здорово нам будет по-отдельности, и будут поощрять такого рода настроения. Я считаю, что это наносит вред моей Родине. Мы, наоборот, должны интегрироваться и развивать связи, и укрепляться взаимно таким образом. Это создает периметр безопасности и возможности для экономического роста. Вот и все.

- А почему вдруг вообще возникла у вас эта тема?

- Просто меня возмутило обвинение в «десоветизации», прозвучавшее из уст представителя коммунистической партии Российской Федерации из-за решения о необходимости сноса Дома Советов. А здание - в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит. И если я десоветизатор,то, значит, германизатор, что ли?

- Ну, это уж крайности какие-то.

- А я вот как-то не стремлюсь примыкать к любым крайностям, которые пытаются все время друг друга забросать камнями. Я хотел бы, чтобы жители нашего региона, переезжающие сюда люди жили будущим, опираясь на историю своего государства. Чтобы брали в это будущее все лучшее, что было в прошлом.