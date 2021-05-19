Дойдут ли пыльные бури с юга России до Москвы и Санкт-Петербурга

В мнениях о причинах внезапного стихийного бедствия и прогнозах синоптики расходятся. Фото: Александр Шибаев/ТАСС

Астраханскую область, Калмыкию и Дагестан накрыла пыльная буря. В мнениях о причинах внезапного стихийного бедствия и прогнозах синоптики расходятся. “КП» собрала все версии.

ОТКУДА ПРИШЛА БУРЯ

- Из Пакистана. Там сутками, 18 мая, ранее случился еще более разрушительный пыльный шторм с грозой. В столице страны Карачи четыре человека погибли. Причина пакистанской бури - мощный циклон Тауктае, движущийся со стороны Индии.

Небо в Астрахани почернело за секунды Фото: Анна Рогулина

- Из пустыни Каракумы. Антициклон из Средней Азии принёс рекордную для мая жару в Москву и другие регионы Европейской части России. Он закачивал к нам раскалённый воздух из пустыни Каракумы. Возможно, те же ветры принесли и пыльную бурю. Ещё 16 мая синоптики центра «Фобос» предупреждали: «В нижней тропосфере установится мощный юго-восточный вынос воздушных масс на скорости 70-90 км/ч, который может поднять аэрозоли в нижнем пограничном слое за счёт пыльных (песчаных) бурь, фиксируемых метеостанциями Средней Азии и северо-западного Прикаспия (Астраханская область, Калмыкия и Дагестан)».

Фото: Паблик "Астрахань онлайн"

- Просто сильный ветер. «Сильный ветер, который наблюдается в Южном федеральном округе в среду, объясняется столкновением двух разных по свойствам воздушных масс - субтропического тепла, захватившего восток региона, и прохладного воздуха», - цитирует ТАСС ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк. Поднятию пылевых масс в воздух поспособствовала низкая увлажненность, поскольку дождей в восточных районах Дагестана, в Калмыкии и Астраханской области было немного.

Астрахань, Калмыкию и Дагестан накрыли мощные пыльные бури. Фото: Александр Шибаев/ТАСС

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

- Буря просто стихнет. Ветер ослабеет, пыльные бури в Дагестане, Астрахани, Калмыкии утихнут к выходным дням, - таково мнение Елены Волосюк.

Фото: Паблик "Астрахань онлайн"

- Пыль долетит до Москвы и Санкт-Петербурга. Пылевой может постепенно распространиться в Черноземье, Центральную Россию, и даже достигнуть северо-западных регионов нашей страны (Ленинградская область и Карелия), предполагают ее коллеги. Однако это в любом случае не означает, что на улицах Москвы и Питера мы увидим барханы. Содержание частиц пыли и песка в атмосфере прогнозируется незначительное. Для глаз человека оно незаметной, повышение концентрации смогут зафиксировать, то только специальные приборы, объясняют метеорологи.