Умерла Галина Новожилова — актриса, голос которой знали все пионеры

Галина Новожилова

Умерла Галина Новожилова. Более полувека Галина Григорьевна была ведущей актрисой Центрального детского театра, сейчас это РАМТ. Театр выражает глубокие соболезнования ее родным:

- За многие годы верного служения искусству Галина Новожилова сыграла более 60 ролей, самых разнообразных по сложности и амплуа. И каждая сыгранная ею роль была открытием и радостью для зрителей. Они выходила на сцену в основном в спектаклях по советской классике - пьесам Виктора Розова, Сергея Михалкова, Николая Носова. Она играла в одних спектаклях с Олегом Ефремовым, Львом Дуровым, Ириной Муравьевой…

Для каждого из них - это были дебюты на профессиональной сцене. Позже Галина Григорьевна вспоминала, насколько заразительно проходили их репетиции, как волнительно готовились премьеры. Память о своих знаменитых партнерах по сцене она пронесла через всю жизнь.

Галина Новожилова иногда снималась в кино. Но широкой аудитории она была знакома по радиопередачам. В Советском Союзе хорошо знали ее голос. Галина Григорьевна много лет работала в программе «Пионерская зорька». Она была ведущей передачи «С добрым утром!».

Озвучивала мультфильмы. Светлая ей память.