Сын Михаила Круга решил бросить театральный из-за травли: "Из-за отца меня не воспринимают как человека"

Младший сын Михаила Круга Александр. Фото: социальные сети

Младший сын Михаила Круга в 2020 году поступил в Щукинское училище. 18-летний Александр мечтает стать актером, а не так давно попробовал свои силы на эстраде. Однако во время учебы молодой человек столкнулся с трудностями.

Младший сын Михаила Круга откровенно рассказал о травле. За год учебы в театральном училище Саша Круг так и не смог найти себе друзей. "Есть пара человек, с кем я хорошо контактирую, но многие меня не воспринимают как человека из-за того, что мой отец Михаил Круг", - вздыхает юноша.

В театральный вуз он поступал на общих основаниях. "Как все! У нас было онлайн-поступление. Снимаешь видео, отправляешь ролик художественному руководителю, а он уже выбирает... Сейчас вот подумываю уйти в ГИТИС, так как с однокурсниками не ладится. Они считают, что я блатной, и прямо говорят об этом... Мне привычно, я сталкиваюсь с этим с самого детства", - огорошил он признанием.

Учится он в Щукинском училище на коммерческой основе. Ирина Круг платит за сына 500 тысяч в год. "Сам я пока такие деньги заработать не могу, а образование необходимо. Сейчас все уходит на такси. На метро я ездить боюсь. Я всегда хожу в наушниках. В общем, я однажды шел на электричку и чуть не попал под поезд. Он в сантиметре от моего лица проскочил. Спасибо какой-то женщине. Она буквально оттянула меня. Спускаюсь иногда в метро, если пробки, но руки с тех пор трясутся", - откровенничает сын шансонье.

Параллельно Александр пробует свои силы на эстраде. "Когда я приезжал к маме на концерты, то меня всегда тянуло на сцену. Я прямо выбегал и стоял рядом с мамой, а на меня все смотрели", - делится Круг-младший.

Несколько месяцев назад у него состоялся дебют в Кремле. "Я думал, что свалюсь на сцене от страха. Думал, конец. Перед выходом у меня тряслись руки. В общем, у меня уже начинает темнеть в глазах, и тут меня объявляют. А потом я посмотрел на всех этих людей в зале и понял, что не хочу уходить, точнее, хочу снова вернуться на сцену. Так мама стала меня брать с собой", - цитирует его газета "Жизнь".

По его словам, поначалу он пел под фонограмму. "Мама боялась, что я плохо спою. Поэтому первые два выступления я пел под фанеру, чтобы хоть как-то научиться существовать на сцене", - поведал молодой человек.

За каждый концерт он получает от мамы 15-20 тысяч. "Два-три концерта, и я месяц могу прожить. В 10-м классе мне стали давать тысячу в день. В 11-м классе полторы хватало", - рассказал Александр.