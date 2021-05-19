В Великобритании пожилым фермерам выплатят миллионные компенсации, чтобы они уступили место молодым

Переходу на экологические рельсы, оказывается, мешают...пожилые фермеры Фото: REUTERS

В Европе «озеленение экономики» постепенно становится идеей фикс, но единого мнения как именно резко сократить количество выбросов и отходов выработать пока не удалось. Кто-то считает, что надо полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания, кто-то ставит на возобновляемые источники энергии, кто-то налегает на тотальную переработку мусора.

А вот в Великобритании нашли виновников того, что сельское хозяйство до сих пор остается одной из самых «грязных» отраслей страны, сообщает «BBC».

Переходу на экологические рельсы, оказывается, мешают...пожилые фермеры. Они, мол, кто в силу излишней консервативности, а кто просто по незнанию, противятся внедрению новых технологий и продолжают вести хозяйство по старинке - с пестицидами, химическими удобрениями и коптящими небо дизельными тракторами.

Так дело не пойдет, подумали в правительстве, и приняли решение «омолодить» фермерские хозяйства. По мнению политиков, более «продвинутые» представители поколения 90-х точно будут мыслить более «зелено» и мигом внедрят экологически чистые технологии в сельском хозяйстве.

Ну а чтобы побудить пожилых земледельцев поскорее оставить свои поля, приняли решение стимулировать их досрочный выход на пенсию материально.

Тем фермерам, которые в итоге решит «дать дорогу молодым» государство выплатит «выходное пособие» в размере от 50 до 100 000 тысяч фунтов (примерно от 5 до 10 млн, если считать в рублях). Конкретная сумма будет зависеть от площади надела.

- Я понимаю, что у нас есть поколения фермеров, для которых это семейное дело. И такие люди, конечно, могут чувствовать сейчас беспокойство, - заявил министр окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия Великобритании Джордж Юстис. – Но новые времена заставляют нас по-новому взглянуть на мир. Уверен, свежая кровь придаст сельскому хозяйству страны новый импульс.

Он также раскритиковал систему поддержки фермеров, принятую в Евросоюзе. Там сумма субсидии зависит от площади, что подталкивает людей набирать как можно больше гектаров, не заботясь производительностью и «зелеными» технологиями.

Кстати, средний возраст сотрудника сферы сельского хозяйства в Великобритании составляет 59 лет. А четверо из 10 фермеров уже отметили 65-летний юбилей.