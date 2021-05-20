Парки - на месте свалок: Как неравнодушные россияне меняют облик территорий, на которых живут

Благоустройство берега Красненькой речки в Петербурге началось с "Чистых Игр" Фото: проект Чистые Игры

Нам хочется жить комфортно: чтобы во дворе была удобная детская площадка, а недалеко — уютный парк. Часто жители устают ждать, когда кто-то вспомнит о месте, берут инициативу в свои руки и меняют окружение.

Начать благоустройство можно несколькими способами, и в этой статье наши друзья - организаторы проекта "Чистые Игры" - рассказывают, как активисты своими силами меняют территории.

Что это такое — развитие территорий?

Имеем вводные: пустырь на окраине жилого района, растущая на нем свалка, несколько гаражей и сараев, их сомнительные обитатели. Что будет с этой территорией в будущем? Разумеется, при современных темпах расширения населенных пунктов и интенсивной застройке, пустовать ей остается недолго. Однажды здесь появятся грузовые машины, котлованы, через несколько лет — жилой комплекс, магазин или производственная зона.

Но есть и другой путь: неравнодушные граждане помогут изменить облик этого места. Своими силами они убедят жителей и власти в том, что город нуждается в качественном последовательном развитии пустыря. Например, проведут субботник, соберут жителей близлежащих районов и разработают проект нового общественного пространства. Сюда станут подтягиваться отдыхающие, появятся магазинчики или кофейни, пройдет фестиваль. И территория вместо того, чтобы скрыться под бетонными блоками, станет центром притяжения для горожан или даже туристов, генератором новых рабочих мест, потенциальной площадкой для творчества.

Как своими силами изменить территорию?

В одиночку благоустраивать район сложно, чаще всего это работа целой команды. Кажется, что она начинается с подготовки плана. Но на самом деле развитие территории начинается с изменения отношения к ней. Невозможно сделать из свалки популярный чистый сквер, просто установив указатель.

10 лет назад жители одного из районов Ижевска узнали, что на месте дендропарка, их любимого места прогулок, могут появиться два автотехцентра. Из желания сохранить территорию выросла инициативная группа, а потом и некоммерческая организация «Город-сад — Ярушки». На территории дендропарка прошли субботники и Чистые Игры — командные соревнования по уборке мусора.

Поддерживать порядок в Ярушинском дендропарке помогают фестивали, акции и праздники Фото: проект Чистые Игры

Активисты неспроста начали с очистки парка. Представьте себе горы бутылок и коробок, окурков и пакетов: разве захочется простому прохожему отстаивать такое место? Возможно, подумает он, будет даже лучше, если здесь построят многоэтажку или новый торговый центр. А вместе с ним так решат и сотни других жителей. Зато чистый парк, в котором так здорово прогуливаться с детьми и бегать по утрам, никому не захочется потерять.

Ярушинский Дендропарк стал точкой притяжения для ученых, школьников и студентов. Ученики проводят в саду исследования для конференций разного уровня, даже сняли фильм. В облагораживании территории помогают и заключенные местного УФСИНа: Александр Харевский, активист и вдохновитель инициативной группы, привлек их к новому формату общественных работ — уборке борщевика.

Активистам сложно будет обойтись без поддержки единомышленников и местных жителей. Важно не забывать, что за территорией придется следить и после того, как работы будут завершены. Там снова будет скапливаться мусор, однажды обязательно треснет скамейка или будут сломаны качели. Если пропустить этот момент или решить, что бутылки уберутся сами собой, обустроенное пространство очень быстро снова станет городской свалкой.

Поддерживать порядок помогают фестивали, акции и праздники. Позитивные эмоции и воспоминания, личное участие в благоустройстве сделают территорию важной и нужной для участников.

Часто непрофессионалы забывают, что заниматься просто «украшательством» территории может быть не только бесполезно, но даже опасно для нее. Стоит на каждом этапе обращаться за консультацией эксперта: эколога, урбаниста, историка.

«Сейчас мы разрабатываем проект благоустройства, который учитывал бы потребность в зонировании», — говорит Александр. Мало просто установить скамейки и бездумно залить тропинки асфальтом: важно расположить места отдыха так, чтобы не навредить биологическому разнообразию.

В этой истории команда «с нуля» взялась за спасение дендропарка, создала НКО. Но процесс можно ускорить, если обратиться за помощью к уже существующим практикам и организациям.

Зачем «развиваторам» обращаться к НКО?

Участие в известных проектах может помочь привлечь внимание жителей, администрации, СМИ, бизнеса. Работа активистов из местечковой затеи сразу оказывается замеченной. Когда команда «Родников Белогорья» включилась в международный проект Чистые Игры, провела первые соревнования и доказала, что серьезно подходит к экологическим проектам, ей наконец-то удалось получить муниципальную субсидию на восстановление родников. Активист Марина Канева рассказывает: «Мы обращались к властям села Красное Белгородской области, но получили отказ: дело мол слишком сложное и затратное. А вот после Чистых Игр о нас узнали, связались, предложили помочь». Теперь на «Хуторке Красная горка» — так назвали благоустроенную территорию у ручья — появится «островок перезагрузки».

Праздник птиц у родника в Красном Фото: проект Чистые Игры

Учиться на собственных ошибках и опыте полезно, но почему бы не изучить успешные практики, не обратиться за экспертной помощью к другим НКО? Кроме советов, они могут поделиться опытом и научить эффективным надежным методам работы.

Команда из Перми несколько лет назад взялась за благоустройство и развитие долин малых рек города. Их больше 300, но берега были завалены мусором, застроены гаражами и мало походили на уютное место для семейных прогулок. Начать пермяки решили с субботников, но обычные уборки не привлекали горожан, и активист Андрей Квиткин решил провести на одной из рек, Данилихе, Чистые Игры.

«Первые Чистые игры в Перми не были первым мероприятием в этом месте. Но они стали ощутимым толчком, помогли сдвинуть с места глыбу равнодушия, — рассказывает Андрей. — У нас была хорошая медийная поддержка. Собралось в три раза больше участников, чем на обычную уборку, за два часа собрали больше 4 тонн отходов». На территории было решено заложить парк, и через год в сквере Каменских (так назвали долину Данилихи жители) снова прошли игры. Проект сквера получил одобрение и поддержку Администрации, в 2021 году территория получит статус охраняемой, и скоро здесь можно будет почитать книгу на удобной скамейке, погулять с друзьями или детьми, уже удалось расчистить вело- и экотропу.

В долине реки Данилихи жители обустроили сквер Фото: проект Чистые Игры

Команда Чистых Игр помогла Андрею и его команде с получением гранта СИБУРа. Пермяков научили оформлению и подаче заявки, мониторингу процесса, правильному выполнению плана работ.

Зачем активисту участвовать в государственных программах?

Любой проект благоустройства или мероприятие необходимо утверждать в местной Администрации и согласовывать со всеми релевантными органами. Даже для того, чтобы вывезти мусор, понадобится одобрение регионального оператора по обращению с отходами, не говоря уже о строительстве или сносе.

Но государство — это не только бюрократия, но и реальный инструмент в достижении целей проекта. Участвовать в государственных программах и конкурсах можно с двумя целями: получить финансирование или поддержку своего проекта и реализовать его самому или предложить идею властям.

Благоустроенная экотропа на Данилихе Фото: проект Чистые Игры

Начать благоустройство можно маленькими шагами. Например, в Подмосковье работает сервис «Добродел»: каждый житель может напрямую и без бумажной волокиты общаться с исполнительной властью. Для «доброделов» все очень просто: регистрация, подача сообщения по форме, оценка решения. Каждый посетитель сервиса может выбрать любое обращение и увидеть, на каком этапе находится его рассмотрение, какие ответы и подтверждения представили органы власти. На платформе было сформировано уже 4 318 067 обращений, от уборки мусора до установки новых дорожных знаков.

Жители могут включить свой двор в программу «Формирования комфортной городской среды». Хочется, чтобы дети играли на новой интересной площадке или наконец-то появилась зона для выгула собак? Для того, чтобы двор принял участие в конкурсе на благоустройство, необходимо сформировать заявку на общем сборе жильцов и подать ее в муниципалитет. Активист может оценить работу властей по другим проектам, поучаствовать в выборе объекта благоустройства или предложить свой.

А в Санкт-Петербурге запущен проект "Твой бюджет". Жители 6 районов города предлагают свои идеи улучшения городской среды, и проекты победителей включаются в бюджет на следующий год. С 2016 года поддержку получили уже 86 инициатив.

Агентство стратегических инициатив и госкорпорация «Росатом» запустили программу «100 городских лидеров». Каждый год они отбирают 20 заявок, победители становятся участниками акселератора — это индивидуальное экспертное сопровождение инициативы: их учат работать со стейкхолдерами, разрабатывать бизнес-план и бизнес-модель, презентовать результат.

На площадке работает краудфандинговая платформа. Обычно ресурсом таких платформ являются пожертвования: каждый посетитель может перечислить деньги понравившемуся проекту или тому, кто нуждается в помощи. Здесь же активисты «собирают» идеи. Они могут проводить голосования, делиться успешными практиками с другими активистами, изучать образовательные материалы.

Как получить помощь от бизнеса?

В проектах благоустройства все чаще принимает участие бизнес. Поддержка общественных инициатив — одна из программ корпоративного волонтерства. Компании помогают активистам, НКО и сами участвуют в добровольческих проектах. При этом волонтерить компании могут по-разному: привлекать персонал к субботникам, учить активистов правильно планировать пространство и оказывать поддержку в подготовке и оформлении документации, проводить грантовые конкурсы или на других условиях финансировать проекты.

В России некоторые корпорации реализуют программы грантовой поддержки. ПАО «Газпром нефть» уже более 7 лет проводит конкурс социальных инициатив «Родные города». Преобразование городской среды — одно из актуальных направлений поддержки. Помощь уже получили 2350 проектов в 36 регионах.

Когда-то в Студеновском карьере под Липецком добывали известняк, но после его закрытия в 1982 туда начали свозить мусор, и уникальный уголок природы, где появились разнообразные животные и растения, оказался просто стихийной свалкой на окраине. Горы отходов росли, пока в 2015 году Татьяна Анучина и ее команда не принялись за уборки. Зато теперь здесь не только зона для прогулок и отдыха, но и единственная в городе площадка для маунтинбайка (езде на велосипеде по пересеченной местности).

Велогонки проходят там, где раньше был только мусор Фото: проект Чистые Игры

Герои этой истории два года своими силами расчищали тридцатилетние завалы отходов, а в 2017 году провели первый субботник и начали привлекать к своей работе и бизнес, и государство. Утилизирующая компания «Сошки» предоставила транспорт для вывоза собранного мусора, активисты дважды выиграли грант градообразующего предприятия, а в 2019 заняли второе место в конкурсе «Доброволец России» — средства пошли на обустройство спортивного объекта.

Сейчас в карьере проводятся соревнования, местная велошкола проводит тренировки (до того, как активисты взялись за развитие этой зоны, маунтинбайку в Липецке не учили, а теперь появились первые чемпионы), к регулярным уборкам подключаются спортсмены и обитатели садоводчества — они, кстати, заметили еще один положительный эффект от благоустройства карьера: там постоянно находятся люди, и значительно сократились случаи криминала в районе.

Это один из примеров, когда активисты правильно подошли к стоящим перед ними задачам и сделали территорию нужной жителям города и гостям. Они не забросили карьер, следят за порядком и придумывают все новые активности для привлечения людей.

Но если все идет не по плану?

В 2020 году мимо окон жилых домов одного из районов Санкт-Петербурга начали проезжать загадочные грузовики. Инициативная группа "ЗаБерег" начала настоящее расследование и узнала, что уже десятилетие на территории Красненькой речки появляются и исчезают несанкционированные свалки. 40 гектаров природной территории скрылись под шестиметровой горой отходов со всего города. И это при том, что в устье реки были найдены краснокнижные растения и гнездования птиц.

Проект развития береговой линии (это Жемчужный и Каменный пляжи и район Красненькой речки) недавно получил грант. К подготовке идеи активисты подошли основательно: пригласили экспертов, провели сессии соучаствующего проектирования — встречи и обсуждения планов с неравнодушными жителями района. Но начали они с уборок, на Красненькой проходили и Чистые Игры. Осенью 2020 больше 100 человек убирали берега реки и собрали более тонны мусора.

Что может сделать волонтер, если ситуация кажется безвыходной? К сожалению, единственным решением остается обращение во все возможные организации, от местной Администрации до прокуратуры и федеральных структур.

На этом этапе важно добиваться освещения проблемы в СМИ и информировать широкую аудиторию. Просто рассказать, что конкретный овраг замусорили недобросовестные предприниматели, недостаточно. А вот необычная акция или мероприятие привлекут журналистов.

Так, команде волонтерского корпуса Санкт-Петербургского Горного университета благодаря нестандартному формату и известности Чистых Игр удалось привлечь внимание общественности к берегам Смоленки. «Скверы вдоль реки могли бы стать местом для спорта и отдыха для нас, студентов — недалеко расположены общежития нашего вуза. Мы уже несколько раз убирались у спасенной от застройки Смоленки», — рассказала координатор волонтерского центра Горного Валерия Капустина.

Мы привыкли думать, что не можем взять и изменить свою жизнь, своими руками создать уголок, где захочется проводить время. Но реальность, как ни странно, вовсе не такая черно-белая: у каждого есть шанс воплотить свою мечту и однажды увидеть город таким, каким хотелось бы. В России тысячи историй успешных проектов благоустройства, которые превратили бесполезные территории в место, где возможно наслаждаться теплым летним солнцем, получить работу тем, кто долго не мог ее найти, самореализоваться.

Конечно, легче сказать, чем сделать: попробуй-ка найти время и силы на общественный проект. Но неуверенность поможет преодолеть дружеское плечо единомышленников, и его готовы подставить активисты от Калининграда до Анадыри. Если обуревают сомнения, а задача кажется неподъемной, стоит попробовать присоединиться (или создать) команду или присоединиться к существующим проектам и инициативным группам. Это, кстати, еще один несомненный плюс развития территорий — появление сплоченных сообществ и духа единства, которых так не хватает современному человеку.