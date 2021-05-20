«Потрясающе красивая»: 16-летняя внучка Кобзона покорила публику модельной внешностью

Внучка Иосифа Кобзона 16-летняя Арнелла-Мария Рапопорт. Фото: Инстаграм.

Вдова певца Иосифа Кобзона Нинель Кобзон и в свой 71 год покоряет природной грацией и блестящей внешностью. Судя по всему, именно ее прекрасные гены унаследовала внучка артиста, 16-летняя Арнелла-Мария Рапопорт. Девушка нечасто делится в соцсетях своими фотографиями, но каждый выложенный ею снимок неизменно пользуется вниманием. Поклонников покойного артиста восхищает яркая внешность его внучки, которой прочат модельную карьеру.

На днях Арнелла-Мария выложила фотографию, на которой она позирует в центре Москвы на фоне столичных улиц. Девушка стоит рядом со зданием Министерства иностранных дел РФ – одной из семи сталинских высоток.

- Русский стиль, - лаконично подписала она фотографию.

Арнелла-Мария выложила фотографию, на которой она позирует в центре Москвы на фоне столичных улиц. Фото: Инстаграм.

Некоторое время Анна-Мария жила в Испании, но затем вернулась в Россию. Внучка исполнителя хита «Не думай о секундах свысока» не стремится к публичиности и известности. Тем не менее, подписчики ее страницы уверены, что если бы она занялась модельным бизнесом, то непременно добилась бы успеха.

«Потрясающе красивая девушка, глаз не оторвать», «Шикарная», «Красотка», «Ангел», - пишут фолловеры в комментариях.

Родители действительно наградили Арнеллу-Марию яркой внешностью: у нее очень выразительные глаза и изящные черты лица. Девушка родилась в семье дочери Кобзона Натальи и юриста Юрия Рапопорта. Кроме нее у Иосифа Давыдовича осталось еще шесть внуков.

Девушка жила в Испании, но вернулась в Россию навестить бабушку. Фото: Инстаграм.

Дочери Кобзона Наталье 44 года. Из-за постоянных гастролей знаменитого отца и разъездов матери девочка воспитывалась в доме своей бабушки в Рязанской области. Еще в детстве у Натальи обнаружили серьезное искривление позвоночника, и в начальной школе родители отправили ее в специальный интернат в США, а затем определили в частную гимназию в Калифорнии. Девочка тяжело переживала разлуку с родными, но постепенно адаптировалась в чужой стране. В интернате благодаря специальному уходу, верховой езде, плаванию в бассейне ее здоровье пошло на поправку.

В 1990-е, окончив гимназию с отличными оценками, Наталья покинула США и продолжила учебу в Бельгии. Но когда ее отцу Иосифу Кобзону отказали в визе, в знак протеста покинула европейский университет и вернулась в Москву. Девушка выбрала МГИМО и закончила вуз по специальности «политология».

Дочь Кобзона Наталья и ее муж, юрист Юрий Рапопорт. Фото: Инстаграм.

В середине 1990-х годов Наталья работала пресс-секретарем модельера Валентина Юдашкина. А затем встретила юриста Юрия Рапопорта, живущего в Австралии, и влюбилась. Наталья и Юрий сыграли свадьбу, и дочь Кобзона вместе с мужем уехала в Австралию. Затем супруги жили во Франции, Великобритании, Испании и в Израиле. Наталья родила мужу четверо детей - Алена-Джозефа, Арнеллу-Марию, Идель и Мишель. Наталья и ее дети часто бывают в России, навещая Нинель Кобзон.