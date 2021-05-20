Разгребали завалы: Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели первую очную встречу

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Рейкьявик вот уже во второй раз в современной истории становится площадкой, на которой советско-, а теперь вот и российско-американские отношения начинают претерпевать серьезные изменения.

В 1986 году встреча Горбачева и Рейгана в исландской столице, ровно на полпути между Москвой и Вашингтоном, стала первым шагом к завершению эпохи холодной войны.

С тех пор отношения России и США пережили разное, дойдя, в итоге, до самой низшей их точки за последнюю четверть века: послы наших стран сейчас находятся на родине, куда были приглашены для консультаций.

Первые комментарии, которые поступают из исландской столицы, вcеляют надежду: и Лавров, и Блинкен высоко оценили результаты переговоров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что встреча была конструктивной.

Перед ее началом стороны озвучили спектр проблем, которые они намеревались обсудить: собственно российско-американские отношения, ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане, ядерную сделку с Ираном.

Лавров и Блинкен также сделали предварительные заявления, расставив акценты. Госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой, которые пошли бы на благо всем.

«Мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира», — сказал Блинкен, признав, что у наших стран есть разногласия.

Наличие проблем признал и глава российского МИДа, сказав, что подходы России и США по различным вопросам сильно различаются, однако, нам нужно сотрудничать в сфере стратегической безопасности.

«Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США», — добавил наш министр, отметив, что Россия открыта к откровенному и взаимоуважительному диалогу с Америкой.

Уже после окончания двухчасовой встречи Сергей Лавров сказал, что, несмотря на обилие таких «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.

В 1986 году Горбачев и Рейган встретились во второй раз, Лавров и Блинкен встретились впервые с момента назначения последнего на пост главы Госдепа. Два этих события отделяют 35 лет, но объединяет место их проведения - Рейкьявик. На это обратили внимание в том числе и американские СМИ, выразившие надежду на то, у Рейкьявика есть все шансы на то, чтобы стать своеобразным талисманом, охраняющим две великие державы, и что России и Америке удастся преодолеть пусть и не все, но многие разногласия.

Как скоро? Зависит от политической воли руководства каждой из сторон. Ведь, как сообщил Лавров, «по итогам переговоров будут представлены доклады президентам РФ и США».