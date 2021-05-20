Зуб и стульчак для унитаза: Uber представил рейтинг самых странных вещей, забытых пассажирами

Рюкзаки и мобильные телефоны давно уже не удивляют водителей Фото: Shutterstock

Согласно последнему, составленному компанией Uber рейтингу наиболее привычных для водителей, забываемых пассажирами в такси вещей, мобильные телефоны, связки ключей и рюкзаки действительно остаются в салонах авто чаще всего.

Но не все люди, пользующиеся такси, столь предсказуемы. 99.999% из них не забывали в машинах 22 торта, а вот один пассажир из США умудрился это сделать.

Так что Uber составляет еще один рейтинг – самых странных вещиц, которые пользователи сервиса умудрялись ненамеренно оставлять в машинах компании, а потом обращаться за ними в службу находок.

Подобный рейтинг Uber публикует не первый год, и в этом в него вошли:

Человеческий зуб

- Он был у меня в кармане. – заверил пассажир. - И, похоже, выпал.

Костюм динозавра и нож

Звонивший объяснил, что костюм предназначался для празднования Хэллоуина, а нож – для работы. Осталось непонятным, кем пассажир работает, и выполняет ли он эту работу в костюме динозавра.

Рог единорога

Возможно, динозавр и единорог ехали на одну и ту же вечеринку.

Ведро от попкорна из Диснейленда

Водитель был уверен, что это мусор, но, как оказалось, картонные ведерки для попкорна являются предметами коллекционирования.

Меховой чехол для самоката

- Меховой потому, что один раз я споткнулся о самокат и сломал себе ногу. – доходчиво объяснил пассажир.

Стульчак для унитаза

Был оставлен вместе с дверной табличкой «Добро пожаловать». Похоже, что кто-то торопился на новоселье.

Катетер мочевого пузыря

- У нас нет никаких дополнительных подробностей. – сообщили в компании. – Что, вероятно, к лучшему.

Свидетельство о рождении

Забывчивый пассажир отдельно указал, что оно было внутри футляра для наушников. Что ж, каждый волен хранить свои документы там, где он хочет.