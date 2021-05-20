Западная Европа решила открыть границы для вакцинированных туристов. Но не для всех

«Спутник V» в число одобренных вакцин пока не вошел Фото: Shutterstock

В ЕС одобрили предложение Еврокомиссии, касающиеся новых правил въезда путешественников на территорию стран альянса. Меры принимаются в рамках послабления карантина накануне туристического сезона.

На данный момент посещать территорию ЕС без уважительной причины обязательной вакцинации разрешено жителям семи стран, в том числе, Израиля и Австралии.

К лету планируется открыть границы для всех туриcтов, привившихся одной из одобренных Еврокомиссией вакцин: Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson, сообщает Bloomberg.

Российский «Спутник V» и китайский Sinovac в это число не вошли. Известно, что эти вакцины пока находятся на стадии оценки.

При отнесении стран к разряду безопасных, будут учитываться такие критерии как число случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек населения и стабильное снижение количества заболевших.

Ожидается, что окончательный список стран, гражданам которых разрешат посещать Евросоюз, будет составлен в течение ближайшей недели.

Смягчение требований к путешественникам связано с попыткой альянса реанимировать туристическую отрасль, находящуюся в крайне тяжелом положении с начала пандемии.