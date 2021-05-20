В витрине супермаркета торговой сети «Перекрёсток» открылся арт-объект из пластика

Мозаичное панно под названием «Тележкин сон» создано для торговой сети в рамках экопроекта #ПЕРЕрождение под кураторством Музея русского импрессионизма и при поддержке компаний «Собиратор» и «ЭКО Технологии».

Для создания панно было рассортировано около 4 тонн пластикового очищенного вторсырья, всего использовано более 340 кг материала – упаковка от товаров, лотки для готовой еды, детские игрушки и многое другое. «Перекрёсток» уделяет большую роль рециклингу, поэтому для панно использовалось вторсырье, собранное в супермаркетах сети.

Каждый элемент панно художники вручную выкладывали в рисунок и крепили термоклеем, а фоновые элементы прокрашивали специальной прорезиненной краской. Общая композиция получилась в духе полотен импрессионистов – ее оптимально разглядывать с расстояния, чтобы оценить всю концепцию.

Панно на стыке жанров было придумано и создано творческой студией «Ластик» под руководством художника Алексея Платонова, известного своими масштабными работами из пластика. Сюжет в стиле поп-арт совмещает в себе множество образов и паттернов, характерных для ритейла – фрукты и овощи, разнообразная еда и кусающие ее рты, столовые приборы, авоськи и даже тележка. В работе используется 15 цветов и оттенков, под каждый из которых специально отбирался материал из вторичного сырья.

Куратором проекта выступил Музей русского импрессионизма, который также подготовил просветительскую программу и серию публикаций в социальных сетях. 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в стенах музея состоится паблик-ток. Его участники – искусствоведы, экологи и журналисты обсудят историю ресайклинг-арта и актуальные практики в русле экологического благополучия. Регистрация на событие на сайте музея.

Арт-объект был реализован «Перекрёстком» в рамках большого эко-проекта торговой сети #ПЕРЕрождение, цель которого доказать и показать на собственном примере, что пластик может использоваться вторично и переродиться в красивые и долговечные предметы. В течение всего мая в «Перекрёстке» проходят «Недели устойчивого развития» – серия художественных и образовательно-просветительских мероприятий с поставщиками и партнерами.

«Задумывая такую необычную витрину мы хотели привлечь внимание наших клиентов к проблемам ответственного потребления, показать им, что пластик – отличный материал, который имеет множество вариаций для реинкарнации во что-то полезное или красивое. И мы вместе можем дать ему новую жизнь, сортируя и передавая на переработку отходы», – рассказывает Татьяна Степанова, директор по маркетингу сети супермаркетов «Перекрёсток».

«Совместные проекты крупных брендов и культурных институций – глобальный тренд, который помогает трансформировать восприятие окружающего мира. Мы вновь поднимаем общественно важную тему и нашли для этого яркую форму» – отмечает Дарья Ковальчук, директор по развитию Музея русского импрессионизма.

«Мы постарались рассказать сказочную историю, оставаясь в жанре витрины продуктового магазина. Тележка – самый активный житель супермаркета, знакома с обитателями всех полок, и ее сон соединяет их в яркой продуктовой фантасмагории, – объясняет Алексей Платонов, руководитель студии «Ластик» – Хочется, чтобы этот сюжет, воплощённый в разноцветной мозаике из пластиковой упаковки, напоминал, что у пластика есть, пусть и не сказочная, но вторая, а может и третья жизнь».