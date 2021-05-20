Как производители и торговые сети озолотились на росте цен на продукты

Несмотря на пандемию и кризис 2020 года, финансовые показатели компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности, а также продовольственного ритейла, значительно улучшились. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Несмотря на пандемию и кризис 2020 года, финансовые показатели компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности, а также продовольственного ритейла, значительно улучшились. В это же время большинство компаний из других секторов экономики «просели» из-за введенных ограничений. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном РЭУ им. Плеханова.

По словам доцента кафедры экономической статистики Российского экономического университета Ольги Лебединской, рентабельность активов производителей продуктов питания практически в два раза превысила среднероссийское значение. Доходы от реализации в целом по отрасли выросли на 11% по сравнению с 2019 годом, прибыль от продаж — на 20%. При этом прибыль крупных организаций, работающих в сфере общепита и в гостиничном бизнесе, в 2020 году сократилась более чем на 40%, а убытки выросли в 2,7 раза.

Открытые данные бухгалтерской отчетности свидетельствуют, что крупнейшие по динамике выручки производители продовольствия увеличили доходы на 32%. Если говорить о чистой прибыли компаний, то она выросла на 69%, отмечается в исследовании. Почти на 1,5% увеличилась средняя рентабельность продаж. При этом по некоторым организациям, отмечается рост этого показателя более чем в два раза.

Больше всего выиграли компании по производству сахара и подсолнечного масла. Чистая прибыль от продаж у производителей сахара почти удвоилась. В масличном секторе динамика показателей еще лучше. Совокупная выручка 24 компаний, по данным бухгалтерской отчетности, выросла на 29%, а чистая прибыль увеличилась на беспрецедентные 196%. В то же время, на показателях выручки производителей сахара и масла сказался рост экспортных поставок — растительного масла на 18%, сахара на 76,1%, при этом цены на мировых рынках выше российских.

Напомним, после резкого роста цен на сахар и подсолнечное масло правительство потребовало от производителей подписать соглашение о фиксации цен. Как отмечается в исследовании, это сдержало рост цен и уменьшило сверхприбыли производителей.

При этом эксперты Российского экономического университета отмечают, что ценовые ограничения действовали только на два товара. Поэтому показатели продовольственного ритейла на фоне кризиса в других отраслях существенно выросли по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году рентабельность активов в отрасли торговли практически в два раза превысила среднероссийский показатель. Доходы от реализации в целом по отрасли также выросли относительно 2019 года на 41%. Прибыль от продаж увеличилась практически в полтора раза. Целый ряд компаний из убыточных перешли в категорию прибыльных, а некоторые организации увеличили рентабельность продаж более чем в два раза.

- Таким образом рост цен на продукты питания связан не только с влиянием мирового рынка, но и высокой маржинальностью, которая сложилась на отдельных рынках продовольствия, так и других товарных групп в розничном секторе, - приходят к выводу эксперты Российского экономического университета.

Напомним, во время недавнего отчета правительства в Госдуме премьер Михаил Мишустин отдельно остановился на проблеме роста цен на продукты. Премьер заявил, что во многом это объясняется жадностью производителей и торговых сетей. Мишустин пригрозил, что в случае злоупотреблений правительство будет прибегать к ограничительным мерам.