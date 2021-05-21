CRAVE™ запустил сервис по генерации историй происхождения пород домашних животных

Дарья Малыгина

В рамках совместного проекта с WWF России по сохранению снежного барса CRAVE™ запустил специальный сервис, позволяющий любому желающему разобраться в происхождении разных пород питомцев и определить, к какой из них может относиться его кошка или собака. Сервис доступен по ссылке.

Для этого был использован метод геномного секвенирования. В результате проведенной работы была получена исчерпывающая информация о ДНК двух исследованных животных. Полученные данные сравнили с геномами ближайших диких родственников домашних собак и кошек - современного волка и дикой лесной кошки. Этот анализ показал, что наши домашние любимцы и их родственники в дикой природе генетически все еще очень близки, но были обнаружены и отличия.

За тысячи лет одомашнивания в ДНК питомцев накопились миллионы изменений, но геномные данные все еще содержат многочисленные мутации, доставшиеся им от общих предков с современными дикими животными. Доля этих общих мутаций определяет степень генетического сходства между домашними и дикими животными.

В проекте приняли участие питомцы стилиста Владислава Лисовца и модели Даши Малыгиной. Эксперимент показал, что пушистый красавец кот Фёдор и роскошный ретривер Инди имеют много общего с их прародителями – дикой лесной кошкой и диким волком. В ходе исследования было установлено, что ДНК кота Фёдора содержит примерно 9,5% общих мутаций с дикой лесной кошкой, а общее сходство их геномов составляет 99,5%! Что же касается Инди, то его ДНК имеет около 10% общих мутаций с серым волком, а их геномы совпадают на 99,6%.

Владислав Лисовец, эксперт моды, стилист, теле и радиоведущий, хозяин кота Федора: «Федя занимает особое место в моем сердце. Поэтому было очень любопытно принять участие в этом эксперименте и узнать, что в какой-то мере мой пушистый домашний питомец все еще является «диким». Это важно, ведь теперь я лучше понимаю его природу и могу обеспечить уход, который ему необходим».

Владислав Лисовец

Дарья Малыгина, диджей, модель, хозяйка собаки Инди: «До недавних пор я была уверена, что хорошо знаю Инди. Мы много времени проводим вместе: если я дома, то Инди находится не дальше вытянутой руки от меня, и так с его детства. От этого еще интереснее узнать результаты исследования. Первое – Инди и волк по геному сходятся на 99,6%. Но это неудивительно, так как собака и волк относятся к одному виду. А вот вторая характеристика – это открытие, в Инди 10% общих мутаций серым волком. Наверное, поэтому ему важно быть лидером в любой стае собак-друзей. Фраза “мой ласковый нежный зверь” теперь мне очень понятна».

Составить представление о происхождении своего четвероногого друга теперь может любой желающий. В рамках проекта CRAVE™ разработал генератор эволюционного древа, который запрограммирован на определение потомков вашего питомца по фотографии. С его помощью можно наглядно увидеть историю происхождения породы, к которой относится ваш любимец. Все, что для этого нужно – перейти на сайт бренда и загрузить фотографию питомца. Сервис в считанные секунды создаст анимированное эволюционное древо. На данный момент в систему добавлены более 500 различных пород кошек и собак.

“С помощью этой инициативы мы хотим донести до владельцев домашних животных мысль о том, как важно понимать истинную природу питомцев. Этот тезис лег в основу слогана CRAVE™ – «Доверяй их инстинктам». Именно поэтому состав нашего корма основан на высококачественном животном белке, без добавления зерновых, чтобы «городские хищники» получали нужный заряд энергии”, – отметил Алексей Шульман, директор по развитию бизнеса Mars Petcare в России.

Также в рамках сотрудничества с WWF России CRAVE™ помогает диким животным. Помочь спасти популяцию редких кошек совсем скоро смогут и покупатели бренда в рамках программы лояльности. Для того, чтобы принять участие в акции «CRAVE™ Программа лояльности», необходимо зарегистрироваться на сайте club.crave-pet.ru. Участник получает 100% кэшбек за первую покупку продукции CRAVE™, а также бонусы с каждого загруженного на сайте акции чека в размере 10% от суммы продукции CRAVE™. Накопленные бонусы можно обменять на замечательные призы для себя и своего питомца или отправить во Всемирный фонд дикой природы (WWF). Общий срок проведения акции: с 20.05.2021 по 31.01.2022 включительно. Срок регистрации чеков (подачи заявок): с 20.05.2021 по 30.12.2021 включительно.

“Мы рады сотрудничеству с брендом CRAVE и благодарны за поддержку нашей программы по сохранению снежного барса. Снежные барсы – это очень скрытные хищные кошки, они настоящие интроверты и одиночки. По этой же причине снежный барс одна из самых малоизученных больших кошек в мире. По данным WWF, в природе предположительно осталось всего 4000 особей, из них 60-90 ирбисов обитают в России, но точного количества не знает никто. Чтобы сохранить этот прекрасный вид, в первую очередь его необходимо изучать, регулярно отслеживать численность в дикой природе и проводить антибраконьерские рейды. Именно благодаря партнерской поддержке нам удается вести эту работу”, – сказала Ирина Воробьева, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России.

В рамках проекта WWF России по сохранению снежного барса будет проведен учет численности вида на территории Бурятии, организована экспедиция с целью регистрации следов жизнедеятельности животного, установлены дополнительные фотоловушки и проведены другие мероприятия с целью сохранения этого редкого вида.

На данный момент ассортимент бренда состоит из сухих и влажных кормов с разнообразными вкусами. Сухие корма производятся в г. Минден (Германия) на заводе компании Mars, а влажные – в России. Приобрести корма CRAVE™ можно в специализированных онлайн и офлайн магазинах, включая Petshop, Любимчик, Бетховен, Мир Корма и интернет-магазинах – Ozon.ru, Goods, Yandex.market и других.