Отдых на Мальдивах в 2021 году: Как изменился туризм на райских островах во время пандемии

Мальдивские острова - один из немногих открытых для россиян пляжных курортов. Фото: Юлия СМИРНОВА

Гигантский “Боинг 777” полон под завязку, ни одного свободного места. А лайнер этот, на минуточку, - на 500 пассажиров, 10 кресел в ряду. И так - каждый день в постковидном 2021 году на рейсах «Аэрофлота» из Москвы на Мальдивы. Да, похоже, не только в Сочи и в Крыму сейчас ажиотаж...

Мальдивские острова - один из немногих открытых для россиян пляжных курортов. Открылись Мальдивы давно, одними из первых в мире, ещё в июле 2020-го. И с тех пор своим примером очень убедительно доказывают: путешествия в постковидную эпоху не просто возможны, но безопасны и приятны. Если грамотно все организовать, конечно: от пересечения границы до поездок между островами и шведского стола в отелях. Не случайно именно Мальдивы получили туристический «Оскар» 2020 года - премию World Travel Awards как лучшее направление для путешествий в мире. И не случайно именно российские туристы сейчас самые многочисленные гости архипелага.

Именно о том, как сейчас устроен туризм на Мальдивах с точки зрения безопасности и какие меры приняты в связи с пандемией, расскажу в первую очередь.

Открылись Мальдивы давно, одними из первых в мире, ещё в июле 2020-го. Фото: Юлия СМИРНОВА

ГРАНИЦА С QR-КОДОМ

Виза на Мальдивы не нужна (точнее, туристы получают ее автоматически по прилету). Но въезд нельзя назвать абсолютно свободным.

Вам понадобятся:

1. ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Справка должна быть на английском языке - то есть бесплатно в поликлинике сделать тест не вариант, только в частных, цена вопроса в среднем 2 300 - 2 600 рублей. Сдать тест нужно не ранее чем за 96 часов до вылета. Если перелёт со стыковкой (например, через Дубай), считайте от первого рейса. Справку распечатывать не обязательно. Результаты из лаборатории присылают на электронную почту, можно просто скачать файл в смартфон. Тем более что он вам все равно потребуется, именно в электронном виде, для заполнения анкеты.

Важно! ПЦР-тест нужен в том числе и вакцинированным, и имеющим антитела. А также детям старше 1 года.

2. Декларация здоровья.

Заполняется онлайн не ранее чем за 24 часа до вылета. Вопросы не сложные: паспортные данные, дата и номер рейса, где будете жить, есть ли симптомы COVID 19. Плюс информация о вакцинации от коронавируса и желтой лихорадки (если делали прививки, но они не являются обязательными для въезда). Также надо загрузить своё фото и результат ПЦР-теста. В обмен на анкету сайт выдаст QR-код. И он нужен для въезда на Мальдивы. Можно распечатать или показать пограничнику на экране смартфона.

Если на распечатываете оба документа, убедитесь, что у вас к ним будет доступ без интернета. В зоне прилёта мальдивского аэропорта Велана вайфая нет.

3. Медицинская страховка, покрывающая лечение COVID-19.

В Шереметьево документы проверяют дважды: на стойке регистрации и во время посадки в самолёт. Хватает одного из них - справки о ПЦР или QR-кода.

На Мальдивах может показаться, что пограничникам эти бумаги вообще не нужны, спрашивают далеко не у всех. Не обольщайтесь, это не южная расслабленность - по вашему паспорту пограничник у себя на экране видит ту самую электронную анкету, которую вы заполняли, как и загруженный результат теста.

Не случайно именно Мальдивы получили туристический «Оскар» 2020 года - премию World Travel Awards как лучшее направление для путешествий в мире. Фото: Юлия СМИРНОВА

ИЗОЛЯЦИЯ В ОКЕАНЕ

На этом тема ПЦР-тестов, увы, не закрыта. Вполне возможно, что их придётся сдавать и на Мальдивах. В следующих случаях:

- во время отпуска вы переезжаете с одного острова на другой - для разнообразия, например, чтобы неделю отдохнуть в одном отеле, неделю в другом, или ещё по каким-то причинам. Для этого нужно получить разрешение мальдивского Минздрава (формальностями занимается отель), пройти медосмотр и сдать ПЦР-тест. Бесплатно или за деньги, зависит от гостиницы.

- Важно! Некоторые отели сейчас в целях безопасности вообще не разрешают переезды с одного острова на другой. Только напрямую из аэропорта и обратно. Вообще, Мальдивам в какой-то степени проще контролировать коронавирус: страна состоит из маленьких островов, все они изолированы друг от друга естественным образом. Закрыли остров, проверили всех приезжающих и уезжающих - и любая зараза под контролем.

- вы отдыхаете на так называемом локальном острове, а не на острове-курорте (см.ниже). В этом случае ПЦР-тест необходимо сделать перед вылетом с Мальдив.

- в некоторых случаях тест требуют авиакомпании. «Аэрофлот» у граждан России не просит (у иностранцев - да).

На острова туристов доставляют небольшими самолетами. Фото: Юлия СМИРНОВА

МАСКИ: У ШВЕДСКОГО СТОЛА НУЖНЫ, НА ПЛЯЖЕ НЕТ

В аэропорту все сотрудники в масках, несмотря на жару. В отелях, как я потом убедилась, тоже. Очень дисциплинированные люди работают в мальдивской индустрии туризма!

Нужны ли маски отдыхающим? В аэропорту, в самолете (как на международном рейсе, так и на внутренних) - обязательно. В отеле - только в ресторане, когда подходите к шведскому столу. На пляже и в целом на территории - нет.

Сложно? Ну их всех с пэцээрами и кьюаркодами, я лучше на дачу, пока мир не станет прежним? Были такие мысли и у меня перед полетом. На Мальдивах их смыло первой же волной и унесло в океан такого цвета, что Инстаграм-фильтры по сравнению с реальностью выглядят бледными и скучными.

Так что теперь о приятном. О том, зачем, собственно, лететь девять часов и преодолевать все барьеры постковидной туристической реальности. И о том, как выбрать отель и дорогу к нему.

У многих отелей есть «свои» рифы. Фото: Юлия СМИРНОВА

ОСТРОВ-КУРОРТ ИЛИ ОСТРОВ ДЛЯ МЕСТНЫХ

На Мальдивах у туристов есть выбор, где отдыхать:

- Острова-курорты. Бывшие необитаемые острова отданы под отели. Один отель - один остров. Здесь все для туристов и ради туристов, местные жители приезжают только на работу.

Плюсы: это отели очень высокого уровня, в основном пять звёзд, часто принадлежат известным международным сетям. То есть в качестве сервиса можно не сомневаться. На курортах разрешён алкоголь.

Минус: это дорого либо очень дорого. Выйти с территории отеля некуда. Весь остров - это территория отеля. Есть острова совсем крошечные. Есть побольше. Рестораны, кафе, бары - все в том же отеле. Их может быть пять, а может быть и два. Тут уже все зависит от вашего характера. Кому-то неделя в стоящем прямо на воде бунгало - счастье. Куда выходить? Зачем? А кому-то через пару дней становится скучно.

- Отели на островах, где живут местные жители (local islands). Обычные отели, разных категорий, в том числе и пять звёзд. Иногда даже со своим пляжем. И это важно: на локальных островах купальники позволительны не везде, а только на специально отведённых пляжах, «бикини бич». Пляжи при отелях как раз такие. Алкоголь на локальных островах под запретом, в том числе в отелях. Но отдых дешевле.

- Гестхаусы, опять же расположенные на островах, где живут местные жители. Самый бюджетный вариант. Есть гестхаусы за 30 - 40 долларов в сутки за номер на двоих. Две-три тысячи рублей, в том же Сочи в разгар пляжного сезона за такие деньги не разгуляешься! Но надо внимательно изучать фото и описание. Номер и сам гостевой дом могут оказаться ну очень скромными и в итоге отпуск будет совсем не похож на мальдивской сказку, о которой мечтали. Но для любителей погрузиться в местную жизнь - почему нет?

- Моторные яхты. Они больше похожи на плавучие отели: с большими каютами, баром-рестораном, иногда и спа-салоном. До пандемии прелесть такого варианта была в разнообразии: пассажиры едва ли не каждый день сходили на новый остров. Сейчас с этим проблемы. И яхты подходят скорее для комфортного уединения в океане.

Бывшие необитаемые острова отданы под отели. Один отель - один остров. Фото: Юлия СМИРНОВА

КАТЕР ИЛИ САМОЛЁТ

Вопрос, который встаёт перед каждым туристом, планирующим поездку на Мальдивы. Как добираться до отеля? На островах такси и автобус не помогут!

Опять же есть варианты:

- Катер. Отлично подходит для отелей, расположенных недалеко от международного аэропорта Мале.

- Гидросамолёт. Быстрее катера, но дороже. И сильно зависит от погоды и времени суток. Гидросамолёты не могут летать ночью и в сильный ветер. Если прибываете в Мале поздно вечером, придётся ночевать в отеле недалеко от аэропорта, а уже на следующий день - на курорт. В случае налётной погоды есть риск пропустить обратный рейс. Иногда полёты отменяют и по другим причинам. Хорошо, если есть запасной вариант - тот же катер. Трансферы бронируются и оплачиваются заранее, но в случае форс-мажора отели стараются организовать альтернативный транспорт.

- Внутренний рейс. На дальние атоллы летают уже не гидросамолёты, а обычные. Получаете в Мале багаж с московского рейса - сдаёте на внутренний. Возможно, придётся подождать вылета несколько часов, зависит от расписания. А от острова, где расположен внутренний аэропорт, - опять же катер либо гидросамолёт. В итоге дорога может выйти очень длинной. Это я к чему: выбирая отель на Мальдивах, обращайте внимание и на его расположение. И решайте, сколько времени готовы провести в пути вдобавок к 9-часовому перелету.

Домики, стоящие на сваях прямо в океане, - вот он, отдых на Мальдивах! Фото: Юлия СМИРНОВА

НА ВОДЕ ИЛИ НА ЗЕМЛЕ

Домики, стоящие на сваях прямо в океане, - вот он, отдых на Мальдивах! Во всяком случае, на картинке. В реальности тоже. Бунгало на воде, с бассейном на террасе, трапом прямо в океан. Глаза не верят своему счастью: привыкли на монитор часами смотреть, в тут с утра до вечера только вода, переливающаяся всеми оттенками, от изумруда до аметиста, горизонт, снующие над песчаным дном рыбы. А ночью - звёзды, которым не мешают огни большого города…

Да, я бы снова выбрала виллу на воде. Но не для всех это идеальный вариант. С детьми, например, будет сплошное беспокойство - чтоб в воду не свалились, все террасы открытые.

Есть и пляжные виллы, стоящие на песке, и коттеджи на несколько номеров.

Мальдивский омлет - это омлет с тунцом и острыми специями. Фото: Юлия СМИРНОВА

ТУНЕЦ ИЛИ КОКОС

В анкете перед въездом я бы задавала пассажирам ещё один вопрос: любите ли вы тунца? Правильный ответ - да. Тунец такой же символ мальдивской кухни, как пицца в Италии.

Мальдивский омлет - это омлет с тунцом и острыми специями. Подают на завтрак, например, в отеле Robinson Club Noonu.

Мальдивских суп - по сути, уха из тунца, с огромными кусками рыбы. Его попробовала в отеле Sheraton Maldives Full Moon Resort&Spa. Шеф-повар, итальянец Рикардо Пинна, отдаёт дань местным гастрономическим традициям и раз в неделю устраивает ужин мальдивской кухни на пляже. А официанты и другой персонал переквалифицируются в ансамбль мальдивской песни и пляски. К концу вечера с ними танцуют все.

Тунец на гриле, жареный, запеченный, салат с тунцом, тартар и сашими из тунца, пицца и паста с тунцом - все варианты приготовления океанской рыбины местные повара освоили. Разве что десертов с тунцом я не видела.

Кокос и кокосовое молоко - ещё один вездесущий ингредиент местных блюд.

Впрочем, отели на островах-курортах рассчитаны на иностранных гостей. И кухня тоже. Европейские блюда (итальянские, без пиццы и пасты никуда) японские, индийские на обед и ужин будут наверняка. Много морепродуктов, много свежих фруктов.

Шведские столы - щедрые и разнообразные. Но взять с них ничего нельзя. Посмотреть, выбрать, попросить официанта, чтобы положил. Это одна из мер безопасности.

Во многих отелях, кроме главного ресторана со шведским столом, есть и другие, специализированные: японской, китайской, тайской, средиземноморской, индийской кухни. Ужины там надо бронировать заранее.

Развлечения на воде: от гребли до виндсёрфинга и маленьких парусных катамаранов. Фото: Юлия СМИРНОВА

РАБОТА - СОЗДАВАТЬ РАЙ

На Мальдивах, кстати, есть острова-огороды, где выращивают фрукты, овощи и зелень. Бананы, батат, папайю, арбузы, дыни….

В отеле Robinson Club Noonu вообще свои грядки. Помидоры и ягоды закрывают не от холода (нет тут холодов), а от летучих мышей - они норовят стащить урожай. По джунглям в центральной части острова бегают яркие петухи и курочки мальдивской породы. Пока не построили пятизвёздочный курорт, тут была птицеферма.

Но многое привозят, и это дорого. А на пластиковую упаковку - те же бутылки с водой - большой налог. Таким образом мальдивианцы заботятся об экологии, чтоб меньше пластика попадало в океан и оставалось на островах.

- Пока у нас на острове не было оборудования для опреснения воды, гости платили за каждую бутылку за обедом. Теперь мы на острове сами производим пресную воду, разливаем в стеклянные бутылки. И для туристов питьевая вода теперь бесплатна в неограниченном количестве, - рассказывает Серджио Ариас, генеральный менеджер отеля Sheraton Sheraton Maldives Full Moon Resort&Spa.

- Электричество на каждом острове-курорте тоже от собственных генераторов. Дизель, на солнечную и ветровую энергию пока не перешли. Мусор вывозят по ночам, чтоб не нарушать идиллический картинки. На лодках на специально отведённые для его переработки острова. Туристы всего этого не замечают. Но создавать ощущение первозданного рая - тяжелая работа. И ради неё работники отелей сейчас идут на серьезные жертвы. Месяцами не видятся с семьями.

- И это понятно, когда семья в Европе или Америке. На руководящих должностях в Мальдивских отелях трудится много иностранцев. Они приезжают да карьерным ростом и хорошими зарплатами. Да и вообще - почему бы не пожить год-другой на Мальдивах?

- Я по сути руковожу не отелем, а всей жизнью острова: от электричества и опреснителя до украшения пляжа к свадебной церемонии. Работаю и психологом для сотрудников, и на раздаче за шведским столом иногда, - признаёт поляк Адам Шкопп, менеджер отеля Robinson Club Noonu. Нас он встретил первым, на причале, с бокалами игристого. - У меня один выходной в неделю. Что делаю? Вообще не выхожу из номера.

- Я живу вот тут, - машет рукой в сторону высотных домов за полосой океанской глади Али Солих, директор по продажам отеля Sheraton Maldives Full Moon Resort&Spa. Мы только что оттуда, приехали на катере из аэропорта - всего-то 20 минут.

- Вы тоже на катере каждый день домой катаетесь? - спрашиваю Али Солиха. .

- С ноября дома не был, - мрачнеет мальдивец.

- Виноват ковид. Условием работы в отелях-островах стала изоляция. Если необходимо уехать, по возвращении сотрудник сдаёт тест и ещё 10 дней сидит на карантине. Понятно, что ни начальству, ни самим работникам это неинтересно.

Романтика во всех видах. Фото: Юлия СМИРНОВА

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

Важный нюанс: на Мальдивах сухой закон. Наши люди готовятся, закупаю ром, вино, виски в дьюти-фри или ещё дома пакуют в чемоданы. Не помогает. Багаж просвечивают в аэропорту, все спиртное отправляют в камеру хранения.

Внутренними авиарейсами возить алкоголь тоже запрещено.

И что, в отпуске бокал шампанского с видом на океан не выпить? День рождения не отпраздновать? Спокойно! И шампанское вам будет (даже на завтрак), и коктейли в пляжном баре. Но - только на острове-курорте. Для этих островов в местных законах сделаны исключения, ограничений по части алкоголя нет.

При выборе отеля обращайте внимание, включены ли напитки в стоимость. На Мальдивах есть и all inclusive, и все остальные варианты: когда в стоимость входят только завтраки, например, либо полный пансион, но алкоголь - за дополнительную плату. Европейские вина, пиво, ром, висам, все есть. Однако цены не сказать чтоб гуманные. Вообще, на Мальдивах точно выгоднее брать тур с уже включённым питанием.

Если выбираете локальный остров, имейте ввиду: отпуск будет безалкогольным. Организаторы йога-туров и всяких ЗОЖ-программ именно такие острова и выбирают: жить там дешевле, а отказ от спиртного подразумевается стилем отдыха.

ЧЕГО НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ОТ МАЛЬДИВ

- Исторических достопримечательностей, музеев, старинной архитектуры. Невский и Эрмитаж? Колизей и Лувр? Акрополь и шедевры Гауди? Ничего похожего на Мальдивах нет. Не только на курортных островах, но и в столице Мале.

- Бурной ночной жизни, баров, дискотек. Бары в отелях есть, конечно. Но скорее для медитативного созерцания заката с коктейлем.

- Спонтанности. На российском юге и в средиземноморских странах можно ничего заранее не бронировать и не планировать, даже жильё найти прямо на месте, а уж тем более развлечения. На Мальдивах же организацией отдыха, в том числе трансферами, важно заниматься заранее

Бесконечные белоснежные пляжи. Фото: Юлия СМИРНОВА

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ, КРОМЕ ПЛЯЖА

На всякий случай, знаю, что он случается далеко не у всех - а что если надоест купаться, смотреть на море, релаксировать на пляже?

- Снорклинг. Рыбки плавают везде, и у пляжа, и под водными виллами. У многих отелей есть «свои» рифы. Кораллы, правда, бледные - вода слишком теплая. Разноцветные тоже есть, Мальдивы не зря считаются одним из лучших в мире мест для дайвинга. Но самая красота - на глубине, необходимо обучение и снаряжение. Наградой вам будут более тысячи видов рыб, обитающих в Мальдивских водах!

- Развлечения на воде: от гребли до виндсёрфинга и маленьких парусных катамаранов. Толстый слой солнцезащитного крема, а ещё лучше футболка - жизненно необходимы.

- Рыбалка, в том числе ночная. Рыболовство, кстати, вторая статья дохода в бюджете Мальдив, после туризма.

- Наблюдения за дельфинами и черепахами на традиционной мальдивской лодке дони.

- Спа-процедуры.

- Кулинарные мастер-классы.

- Романтика во всех видах.

Фото: Юлия СМИРНОВА

ЦЕНА ВОПРОСА

От 30 долларов в сутки - проживание в гестхаусе, без питания.

От 40 долларов в сутки - номер на двоих в отеле 3* с завтраками на острове с местными жителями.

От 90 долларов в сутки - отель 4* с завтраками на острове-курорте.

От 200 долларов в сутки - курорт 4* Все включено.

От 180 тысяч рублей на двоих - тур на неделю в отель 3*, включён перелёт и завтраки.

От 269 тысяч рублей на двоих - неделя отдыха в отеле 4* All inclusive, с перелётом.

ЦИФРЫ

2200 островов составляют Мальдивский архипелаг.

82 тысячи российских туристов отдохнули на Мальдивах с января по апрель 2021 года - в 2,5 раза чем год назад. А начало 2020-го - это ещё до пандемии, границы стали закрываться только в марте. Там что Мальдивы, получается, от пандемии в плюсе! Во всяком случае, на российском рынке. В целом, конечно, и они потеряли. В первом квартале 2021 года на островах побывали 270 тысяч иностранных путешественников - на 30% меньше, чем в те же месяцы 2020 года.

Россияне начиная с осени 2020 года (после возобновления авиасообщения) стали самыми многочисленным гостями архипелага. Каждый четвёртый отдыхающий - наш соотечественник.

450 тысяч человек - население Мальдивских островов. Туристов же в доковидные времена приезжало порядка 1,7 миллиона в год. В 2021 году ждут 1,5 миллиона.

Две трети ВВП Мальдив зависят от туризма. Очень веская причина, чтобы заботиться о безопасности и при этом оставаться открытыми миру.

КСТАТИ

Кто сейчас отдыхает на Мальдивах

Русская речь слышна чаще всего. Но это не обязательно наши соотечественники. Прилетают туристы из Казахстана и Узбекистана, у них есть прямые чартеры.

До недавних пор было много индусов. Но сейчас из-за вспышки коронавируса в Индии Мальдивы ограничили въезд из этой страны.

Европейцы, в основном немцы, тоже есть.