"Мы над этим работаем": Елена Воробей тайно вышла замуж и собралась рожать

Актриса Елена Воробей Фото: Иван МАКЕЕВ

На светской премии MAMA's AWARDS 2021 Елена Воробей появилась в прекрасном настроении. И не только потому, что в этот вечер она получила статуэтку в номинации "Самая счастливая мама". В черном брючном костюме, подчеркивающем стройные формы, и с модной хулиганской прической 53-летняя звезда пародий выглядела, словно девчонка. "Весна может быть 12 месяцев в году", - подмигнула репортерам Воробей, намекая на пылкие чувства. Вот уже больше года артистка счастлива с избранником-чиновником, которого тщательно скрывает от прессы.

- Когда мы уже увидим вашего мужчину? - спросили у "самой счастливой мамы" журналисты.

- Поверьте, я и сама по нему скучаю, потому что из-за его командировок мы часто бываем в разлуке...

- Вы уже живете вместе?

- Я вам по секрету скажу... Мы уже прошли все возможные испытания, понимаем, что встретились неслучайно. Недавно, например, мой избранник прошел серьезное испытание километражом. Я обожаю спорт, а он совсем неспортивный человек. В итоге выманила его из дома и заставила пройти 25 километров. И мы так плавно подошли к ЗАГСу...

- ...и расписались? Вас можно поздравить?

- Ой, больше не буду ничего говорить! Язык мой - враг мой!

- Если расписались, у вас было бы кольцо, - подметили репортеры.

- У меня есть кольцо, вот, посмотрите, - похвалилась Воробей крупным замысловатым перстнем на "том самом" пальце. - Чем не то? Разве кольцо обязательно должно быть малюсеньким? Надо креативить! Я же человек сцены.

То самое кольцо артистки, которое она называет свадебным. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Вы сразу сказали ему "Да"?

- Нет. Я проверяла, насколько мы подходим друг другу... Но давайте уже сменим тему.

- Вы любите готовить? Что за фото в вашем Инстаграме с бусами из сосисок?

- На самом деле, это коллаж! Но иногда я балую своего любимого креативными завтраками. А вообще у нас разные пищевые привычки. Например, я утром совсем не ем, и готовить в это время для меня - тяжелое испытание. У нас, когда один ест, другой уходит на прогулку.

- Как вы решаете конфликты?

- Мы договорились делать специальные маячки друг другу. Если я чувствую, что назревает скандал, я говорю: "Еще чуть-чуть, и у меня заболит голова!". Но давайте уже о чем-нибудь другом...

- Известные артисты обижались когда-нибудь на ваши пародии? Например, Алла Борисовна.

- Знаете, я так ей благодарна за терпение. Уж какому количеству паразитов, ой, пародистов, она дала возможность монетизировать ее творчество... На меня Пугачева никогда не ругалась, наоборот, поила чаем и угощала вкусным ужином. Я была в гостях у Аллы Борисовны и Максим Саныча (так по-свойски Воробей назвала Максима Галкина. - Ред.): уютно, душевно и без упреков. Прекрасная пара, я понимаю все глубину этих личностей. А возраста у любви нет. Я слишком современна, чтобы относиться к этому предвзято.

- У них такие чудесные дети. А вы не задумывались о рождении второго ребенка?

- Отчего же? Мы работаем в этом направлении!

Напомним, Елена Воробей уже была замужем, но сколько раз она ходила в ЗАГС, не знает даже "Википедия": то ли два, то ли три, в том числе фиктивно, ради прописки. А вот свою единственную дочь, 18-летнюю Софию, артистка родила без штампа в паспорте и тоже тщательно скрывала любовника.

С новым избранником Воробей готовилась к свадьбе несколько месяцев, то и дело интригуя прессу заявлениями о грядущем торжестве, которое пройдет тайно. Счастливая невеста даже демонстрировала на камеру свадебный наряд: роскошное платье в стразах за 200 тысяч рублей и 8-килограммовую белую шубку. Однако, зимой из-за коронавируса у жениха церемонию пришлось отложить.

Репортеры рассекретили избранника Воробей. Фото: стоп-кадр НТВ.

О своем избраннике Воробей рассказывала лишь то, что он "работает в государственной сфере, с юмором все прекрасно".

- Кажется, именно этого мужчину я ждала всю жизнь, - признавалась влюбленная артистка.

Несколько месяцев назад, несмотря на конспирацию, папарацци все-таки рассекретили будущего мужа звезды. Как выяснила "Экспресс-газета", жениха-чиновника зовут Сергей Евтухович, ему 50, есть взрослые дети от прошлого брака. Как и Елена, он родом из Бреста, познакомилась пара тоже в Белоруссии.