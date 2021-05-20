Мишустин поручил быстрее вернуть деньги за путевки в лагеря на первую смену

Премьер-министр Михаил Мишустин Фото: ТАСС

Премьер Михаил Мишустин поручил в короткие сроки вернуть 50% от стоимости путевок в детские лагеря родителям, которые приобрели их до введения кэшбэка. Такое указание кабмину Мишустин дал на заседании правительства в четверг. Накануне проблема возврата денег за путевки в детские лагеря обсуждалась на совещании Владимира Путина с правительством.

Президент дал поручение распространить кэшбэк на путевки в детские лагеря на первую смену. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что акция 50% возврата средств затронет в первую очередь вторую-четвертую смены отдыха в детских лагерях.

- Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования, - распорядился Мишустин.

Ранее правительство уже выделило 5 миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха. По расчетам правительства, программой детского туристического кэшбэка, которая будет действовать до конца года, смогут воспользоваться более 370 тысяч человек. После покупки путевки в детский лагерь деньги будут автоматически возвращаться на карточку «Мир» максимум в течение пяти дней.

Еще одно решение правительства касается вакцинации.

- По поручению президента идет добровольная бесплатная массовая вакцинация от коронавируса. Она должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок, - сообщил Мишустин.

По его словам, на это из казны дополнительно выделят 26 млрд.рублей.

Правительство также приняло решение направить 1,8 млрд руб. на ускоренное строительство больниц в регионах.

- Мы ускорим строительство современных клиник, центров и других учреждений в различных регионах России, в том числе детских и онкологических больниц, - сказал Мишустин.

Новые больницы должны появиться в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, а также в Коми, Туве и Забайкальском крае.