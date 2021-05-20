Мигрантов заменят зеками

Работа позволит осужденным не только зарабатывать, но и платить по счетам — ведь на многих из них наложены штрафы в пользу государства или пострадавших лиц. Фото: Борис КОКУРИН

- Недавно Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан и Таджикистан. Там речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить, — заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников на Всероссийском совете уполномоченных по правам человека, где речь зашла о встраивании нормальную жизнь лиц, освободившихся из колоний.

Глава ФСИН отметил, что речь не о возрождении ГУЛАГа, где осужденные работали за "спасибо". А системы, которая готова предложить заключенным "новые достойные условия".

- Человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату, — обрисовал Калашников перспективный быт осужденного.

Причем, такая работа позволит осужденным не только зарабатывать, но и платить по счетам — ведь на многих из них наложены штрафы в пользу государства или пострадавших лиц.

Директор ФСИН России Александр Калашников. Фото: Антон Подгайко/ТАСС

А сколько вакантных мест на российских стройках и предприятиях?

В прошлом году дефицит мигрантов, которые покинули Россию из-за пандемии и не вернулись, был оценен в 1,5-2 миллиона человек. Парадокс: нехватка рабочей силы вызвала рост зарплат на российском рынке труда, что уже привлекло на места мигрантов (конечно, не на все) местных, коренных жителей.

Но смогут ли заменить гастарбайтеров зэки?

По данным Калашникова, число заключенных в России к 2021 году беспрецедентно сократилось - до 483 тысяч человек (еще недавно, в 2010-м, было более 860 тысяч). Но из них право подать заявление на замену заключения в колонии принудительными работами есть только у 188 тысяч человек.

Это лишь десятая часть от требуемых в стране рабочих рук. Но и от них вряд ли стоит отказываться.

- Если во всем мире колонии занимаются наказанием, то у нас в большей степени перевоспитанием. По крайней мере, пытаются это делать, - прокомментировал инициативу ФСИН руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. - Труд он способствует исправлению. Теоретически, можно собрать осужденных, которые умеют что-то делать, и отправить на стройку, укладку дорог. Но даже на стройке труд сегодня связан с техникой. Зэков придется этому учить. На это нужны средства и время. Поэтому бизнесу проще набрать мигрантов, которых не надо учить работе с перфоратором или автопогрузчиком. Труд осужденных, видимо, можно использовать там, где не требуется никакой квалификации. Например на уборке улиц или урожая.

Кстати, согласно статистики самой ФСИН, при исправительных учреждениях имеется более 600 профессиональных образовательных учреждений. Выходит, можно и зэков обучить рабочим профессиям. А времени у них для этого — полно. Было бы желание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дайте нам рабов!» Бизнес заплакал о нехватке мигрантов, лишь бы не поднимать зарплаты россиянам

Из-за пандемии в России на 2 миллиона уменьшилось число иностранных гастарбайтеров. Чем это нам грозит? Крахом экономики или ее оздоровлением? (подробнее)