Манижа раскрыла чудовищный порок общества: токсичность

Талантливая, свободная, яркая и независимая во всех смыслах Манижа стала всеобщим триггером Фото: REUTERS

Я искренне радуюсь, горжусь и болею за Манижу! И благодарен ей за её миссию – самое главное не в стилистике её творчества или в социальном посыле каждой песни и интервью. Я более всего благодарен за вскрытие чудовищного порока общества, в котором мы живём и стараемся по привычке не замечать удручающей и всеобъемлющей токсичности. Талантливая, свободная, яркая и независимая во всех смыслах Манижа стала всеобщим триггером – вызвала огонь на себя, а общество уж бомбануло, так бомбануло…

Причина не в песне и не в кокошнике, и даже не в национальности певицы. Причина в токсичности среды. Где не остаётся многим иных возможностей, кроме как быть обиженными. А какой выход, что сделать? Тоже нечего – только найти виноватого в твоей неуспешности.

Манижа – молода, красива, поёт и говорит на разных языках и чувствует себя своей в любой точке мира. А ты? Надеялся на отпуск в Турции, но теперь он будет неизвестно когда. Дизлайк – зачем неизвестно кого от России послали, нет бы меня!

Манижа говорит о том, что считает нужным. А ты? Молчишь и не можешь признаться даже себе. Дизлайк – нечего выносить сор из избы, очернять русских женщин, позорить страну!

Манижа чувствует силу и готова менять мир к лучшему. А ты – нет. Дизлайк – всё проплачено, гейропа поддержит, кто за ней стоит, не за мой ли счёт!

У Манижи есть национальность. И кокошник тоже есть. А у тебя – нет. Дизлайк – не трогай наше русское, раз мы его не трогаем, пой о своих таджикских проблемах на своём таджикском языке, не смей напоминать мне, что у меня дырка на месте идентичности.

И Манижа может делать, что угодно. А ты – только нажать на дизлайк и выпустить немного злобы в окружающую среду. Стоит ли удивляться, что среда эта становится всё более токсичной, переполняясь отходами?

Где это видано, чтобы таджичка представляла Россию? Странно, не помню протесты по поводу болгарина Киркорова, татарки Алсу, боснийца Налича, украинки Приходько с песней на украинском языке на музыку грузина Меладзе. И просто триумф нерусскости – удмуртские «Бурановские бабушки» в своих архаичных традиционных нарядах, поехавшие на Евровидение только лишь с целью собрать деньги на восстановление сгоревшей церкви своего села. Самое главное – не напоминайте, что путь России на Евровидение проложила еврейка – первой россиянкой на конкурсе была Маша Кац с сценическим именем библейской героини Юдифь. Не в национальности Манижи дело – просто за годы концентрация токсичности увеличилась.

Зашкаливающий уровень хейта – показатель. К нацизму я особенно чуток – сорок моих еврейских родственников лежат в братской могиле, расстрелянные фашистами под Витебском. Я из тех, кто снимая квартиру, пропускаю объявления «только для славян» - не потому, что себя считаю недостаточно славянином, а потому что уверен, что этот хозяин не будет адекватен, например, захочет приходить в квартиру без предупреждения в моё отсутствие. Это естественно – у нас разные понятия о норме, мировоззренческое разногласие. Оказалось, у Манижи мировоззренческое разногласие со многими. Например – со спикером Совфеда, инициировавшей обсуждение по причине «а я не поняла, о чем песня» на государственном уровне.

Хейт Манижи – это больше, чем нацизм. Это абсолютно дремучее хтоническое средневековое желание найти Чужого. И никакая логика тут уже не работает – это на уровне «а я не поняла».

«Оранжевый комбинезон американского заключенного и тюрбан поломойки» - нормально всё, просто «ты не поняла» и не видела никогда плакат «We Can Do It!» и, вероятно, не знаешь, что была Вторая Мировая.

«На голове австралийский бумеранг», «это точно не русский кокошник», «за перевёрнутый полумесяц тебе твои мусульмане покажут», «рога – это атрибут сатанинского культа» - тоже нормально, просто ты опять «не поняла» - в Австралии не была, русского кокошника не видала, что такое Ислам – понятия не имеешь.

Благодарность Маниже и поздравления с победой. Нет, не с выходом в финал и зримым шансом победить в конкурсе, это само собой. С победой над дремлющими средневековыми химерами, которые вылезли, как червячки из листа салата, и должны куда-то деться.