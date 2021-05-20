MORGENSHTERN нарисовал стикеры для ВКонтакте к выходу нового альбома

Пользователей ВКонтакте ждёт 18 стикеров от MORGENSHTERN. Фото: пресс-служба ВКонтакте

Артист нарисовал их лично специально для VK. По его словам, к нему самому пришла идея создать стикеры — для этого он даже купил планшет, приехал в Санкт-Петербург и попросил представителей компании с ним связаться.

Пользователей ВКонтакте ждёт 18 стикеров от MORGENSHTERN. Они будут доступны с момента выхода альбома.

ВКонтакте регулярно сотрудничает с талантливыми музыкантами, которые выступают в разных жанрах. Так, в честь памяти Анны Ахматовой платформа представила трибьют-альбом «Я — голос ваш». Он объединил 10 артисток: среди них — Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Женя Любич, IOWA, polnalyubvi.

Кроме того, ВКонтакте поддержала певицу Manizha после победы в национальном отборе на «Евровидение» и разместила рекламные щиты с призывом слушать каждую женщину.