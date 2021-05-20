Вправят мозги: В Испании стартовала программа по перевоспитанию коррупционеров

Горбатого могила исправит, говорит русская пословица. Но в испанском такой, похоже, нет, вот и не теряют там надежд перевоспитать вороватых чиновников. Фото: Shutterstock

Горбатого могила исправит, говорит русская пословица. Но в испанском такой, похоже, нет, вот и не теряют там надежд перевоспитать вороватых чиновников.

В девяти тюрьмах королевства стартовала программа, в ходе которой будут «вправлять мозги» проворовавшимся госслужащим. Об этом сообщает The New York Times.

Делать это будут, по крайней мере сначала, только добрым словом – за дело взялась команда психологом и психиатров. Один из них – директор Тюремной психиатрической больницы Севильи Серхио Руис - утверждает, что 11-месячный курс, состоящие как минимум из 32 сеансов по 3 часа в неделю, отвадит от государственного добра даже самого закоренелого казнокрада.

Впрочем, доктор Руис понимает, что задача перед ним с коллегами стоит непростая, так что с самого старта программы принялся «стелить травку» в интервью местной прессе.

- Проблема самого феномена коррупционеров с медицинской точки зрения заключается в том, что у них нормальная психика.

Тут надо пояснить, что доктор за свои слова ручается. Ведь он провел целое исследование на эту тему. Взял 3 группы людей: осужденные за коррупцию, отправленные в тюрьму за насильственные преступления и кучка обычных испанцев в качестве контрольной группы. Каждого из этой разномастной компании подвергли углубленному опросу о его жизненных ценностях и прочих моральных установках. Оказалось, что вороватые чиновники в своих суждениях очень далеки от маньяков, насильников и убийц. И близки простым трудягам.

- Зато для своих преступлений «белые воротнички» используют психологическую защиту, считая, что не наносят никакого ущерба людям, и даже в какой-то степени помогают им решить вопросы, - замечает доктор Руис. - При этом у преступников-бюрократов был значительно повышен уровень нарциссизма и эгоцентризма.

В подтверждение этой теории психиатр приводит историю одного нотариуса. Он был мил и обходителен с подчиненными, славился трудолюбием и жертвовал деньги на городские нужды. Образцовый гражданин. Но потом выяснилось, что этот милейший сеньор с помощью разнообразных мошеннических схем разбогател почти на полмиллиарда евро.

Вообще же многие белые воротнички не считают себя преступниками, четко разделяя себя и другой «грязный» криминал. Что же делать? Ответ на этот вопрос Руис вместе с 9 коллегами искал два года, разработав в итоге «Программу по интервенциям в экономические преступления», которую испанское МВД запустило с начала нынешнего года. Как пишет испанская газета El Pais, ожидается, что прошедшие «обработку» коррупционеры исправятся и больше не будут даже думать о том, чтобы позариться на чужое.

Кроме душеспасительных бесед в арсенале психологов и более изысканные методы. Так, коррупционеров планируется знакомить с людьми, которые пострадали от их действий. Условно говоря, главврач больницы увел деньги, предназначенные для покупки аппарата МРТ. Из-за невозможности современной диагностики врач не разглядел болезнь на ранней стадии, и спасти пациента не удалось. Пусть теперь этот главврач посмотрит в глаза жене и детям несчастного, которого спас бы вовремя сделанный МРТ. Эту методику, кстати, в Испании применяли на боевиках баскской террористической группировки ЭТА.

Пока участие в экспериментальной программе сугубо добровольное. Но среди подопытных числятся зять короля Испании Иньяки Урдангарин и «король госзаказа» Франциско Корреа Санчес, известный под кличкой «Дон Вито 3 процента». Похоже, российским спецам пора ехать перенимать передовой опыт.