Семь врачей и медсестер обвиняются в смерти Диего Марадоны

Трагедия лучшего футболиста мира не отпускает. Прокуроры, расследующие смерть Диего Армандо Марадоны, в среду обвинили в "простом убийстве с возможным умыслом" сразу семь человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трагедия лучшего футболиста мира не отпускает. Прокуроры, расследующие смерть Диего Армандо Марадоны, в среду обвинили в "простом убийстве с возможным умыслом" сразу семь человек. Генеральная прокуратура города Сан-Исидро попросила судью запретить обвиняемым покидать Аргентину и вызвала их всех для дачи показаний. Все фигуранты дела медики, которые посещали Марадону перед его кончиной в ноябре прошлого года, - уточняет газета Marca.

В ближайшие дни будут допрошены медсестры Рикардо Омар Альмирон и Дахиана Гизела Мадрид, координатор медсестер Мариано Перрони, врач, который курировал домашнюю госпитализацию бывшего футболиста Нэнси Форлини, психолог Карлос Анхель Диас, психиатр Агустина Казачев и личный врач Марадоны нейрохирург Леопольдо Луке.

Прокуратура решила их всех обвинить в предполагаемом убийстве после получения отчета медицинской комиссии, где одиннадцать экспертов оценили обстоятельства смерти "десятки". Из доклада, распространенного местными СМИ, делается вывод о том, что работа медицинской группы, посещавшей Марадону, была неадекватной и пустила на произвол судьбы состояние здоровья пациента. За такое преступление в Аргентине предусмотрено наказание от 8 до 25 лет лишения свободы.

Аргентинские СМИ напоминают, что в результате вскрытия тела футболиста было установлено, что он умер в результате "острого отека легких, вторичного по отношению к хронической сердечной недостаточности". Они также обнаружили в его сердце "дилатационную кардиомиопатию".

Напомним, что 60-летний Марадона, страдающий алкогольной и наркозависимостью, был госпитализирован в клинику Ла-Плата 2 ноября 2020 года с анемией и обезвоживанием, а через день был переведен в больницу города Оливос, где ему сделали операцию по удалению субдуральной гематомы на голове.

11 ноября Марадону выписали из больницы, и он переехал в частный дом на окраине Буэнос-Айреса, где и скончался 25 ноября во сне от остановки сердца.