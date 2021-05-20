В Совфеде предложили сделать бесплатным проезд в электричке для детей до 7 лет

В Совете Федерации разработан законопроект, по которому детям от пяти до семи лет включительно будет разрешено ездить в пригородных электричках бесплатно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мамы-папы старших детсадовцев могут облегченно выдохнуть. В Совете Федерации разработан законопроект, по которому детям от пяти до семи лет включительно будет разрешено ездить в пригородных электричках бесплатно. По всей России.

Оказывается, до сих пор наши малыши живут в условиях обидной несправедливости. По действующему на сегодня законодательству федеральная норма о бесплатном проезде на пригородных поездах распространяется только на детей до пяти лет. А на ребят от пяти до семи лет — это на усмотрение регионов. А многие региональные руководители не дают малышам поблажек. В 48 субъектах федерации предоставляются скидки от 50% до 75 % от действующего тарифа, а в остальных — родителям приходится раскошеливаться по полной.

При этом на городском наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) дети до 7 лет включительно имеют право ездить бесплатно по всей России — об этом говорится в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

- Нужно привести законодательство к единому знаменателю, - пояснил «КП» автор законопроекта председатель комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Андрей Кутепов. - Тем более, что сейчас пригородный железнодорожный транспорт активно интегрируется в городскую среду, развиваются проекты «городских электричек» в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Волгограде и других городах. Поэтому было бы логично предоставить пассажирам пригородных электричек такие же права, какие действуют и на городском транспорте. Во время поездок по регионам и встреч с жителями к нам с этим вопросом обращались и родители, и общественные организации.

По мнению автора нововведения, дополнительных затрат из федерального бюджета на реализацию законопроекта не потребуется.

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