В семье Ольги Кабо произошло горе

Актриса Ольга Кабо. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Кабо раздавлена горем. В ее семье произошла трагедия. В возрасте 76 лет умер папа актрисы. Знаменитость была очень близка с родителем.

Папа Ольги Кабо скончался в собственной квартире. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии, сообщает сайт mk.ru. Ольга Игоревна не берет трубку и не комментирует произошедшее.

23 февраля вся семья отмечала день рождения Игоря Яковлевича. Родитель артистки посвятил свою жизнь инженерному делу. Выйдя на пенсию, он был бодр и на здоровье не жаловался.

Кабо называет сына Виктора и папу своими самыми любимыми мужчинами. "Папочка, дорогой, у тебя все есть! Главное - у тебя есть все мы, твоя семья!" - делилась звезда.

Напомним, недавно актриса пережила драму и в личной жизни. После 11 лет брака она развелась с миллионером Николаем Разгуляевым. Бракоразводный процесс проходил для звезды очень тяжело. В суде бывшие супруги делили совместно нажитое имущество. Дело в том, что незадолго до развода супруг актрисы был признан банкротом. В последние годы у бизнесмена возникли серьезные финансовые проблемы. Он задолжал более 360 миллионов рублей. В итоге все, что в процессе отойдет Разгуляеву, впоследствии пойдет с молотка для погашения огромных долгов миллионера.

Самым спорным пунктом разбирательства стала просторная квартира в Москве, купленная несколько лет назад. Кабо пришлось доказывать в суде, что апартаменты она приобрела на собственные сбережения и еще больше года выплачивала ипотеку. В итоге недвижимость осталась в собственности знаменитости. Теперь эта жилплощадь не может быть заявлена кредиторами Разгуляева в общей долговой массе.

Несмотря на непростой бракоразводный процесс, Кабо и Разгуляев договорились вместе воспитывать восьмилетнего сына Виктора. "Они интеллигентные умные люди, умеют договариваться. Поэтому будут продолжать вместе воспитывать ребенка. Правда, финансово обеспечивать наследника Ольге пока придется одной. Николай не может платить алименты и помогать из-за своего нынешнего материального положения. Он банкрот", - делилась представитель артистки.