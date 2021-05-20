"Крестный отец" ЕГЭ Фурсенко рассказал, как переврали его фразу о воспитании творцов в СССР и потребителях

Помощник президента, член наблюдательного совета Российского общества «Знание» и крестный отец ЕГЭ Андрей Фурсенко. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Идею перезапустить работу общества “Знания” на современной цифровой платформе в апреле этого года озвучил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Не прошло и месяца, как в стране стартовал просветительский Марафон “Новое Знание”, который собрал спикеров мирового уровня.

Марафон продлится три дня и перед публикой выступали или еще выступят Андрей Себрант (директор по стратегическому планированию Яндекса), Стив Возняк (американский изобретатель, инженер-электронщик, один из основателей Apple), Татьяна Черниговская (специалист по изучению мозга, директор Института когнитивных исследований СПбГУ), космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и многие другие статусные эксперты.

Физически выступления экспертов-просветителей проходят в восьми городах страны от Калининграда до Владивостока, но любой желающий мог следить за дискуссиями в онлайн формате. Только за первые несколько часов к интернет-площадкам марафона подключилось в общей сложности более миллиона человек. Причем, как из России, так и из-за рубежа.

Спикеры говорили о ценности знаний. По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, знания сегодня важнее денег. Потому что мир стремительно меняется и в этих условиях выигрывает тот, кто быстрее находит и осваивает новые знания.

Спикеров тут же забросали вопросами школьники и студенты, которые находились в зале. Если мы шагаем в ногу со временем, то почему тогда в школе преподают знания, которые совершенно точно не пригодятся? Как изменить школьную программу, чтобы она соответствовала современным вызовам?

Отдуваться за взрослых пришлось помощнику президента, члену наблюдательного совета Российского общества «Знание» и крестному отцу ЕГЭ Андрею Фурсенко. Он пояснил прогрессивному поколению, что школа по природе своей консервативна поскольку, чтобы учить новому, педагогу нужно самому научиться. Это требует времени, следовательно приобретенное знание все равно устаревает по дороге в школу. Поэтому новое знание зуммерам и миллениалам (так называют представителей цифрового поколения) придется создавать самостоятельно. Зато школа передает культурный код от одного поколения другому. Благодаря этому детишки цифровой эпохи находят общий язык с аналоговыми родителями, дедушками и бабушками. Но и сбрасывать с корабля современности Пушкина, Дарвина и Ньютона и соответствующие школьные предметы тоже не стоит. По той простой причине, что никто не знает какие знания понадобятся нам через 10-15 лет. Сфера знаний стремительно меняется, каждые 10 лет пропадает чуть ли не треть профессий, без которые еще недавно сложно было представить нашу жизнь (например профессия телефониста междугородного переговорного пункта). А как говорил поэт Михаил Светлов “Я легко могу прожить без необходимого, но не могу прожить без лишнего”.

В ответ на призывы создавать новое, школота тут же припомнила Андрею Фурсенко фразу, которую сталинисты в праведном гневе миллионами постов распространяют в социальных сетях. Речь идет о высказывании “Главная ошибка советской школы в том, что она растила человека-творца, а задача современной школы в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя”. Поскольку одной из задач общества “Знание” является борьба с фейками бывший министр образования с особым удовольствием ответил на этот упрек.

- Чувствуется, что вы читали “Википедию”, - обратился Андрей Фурсенко к молодому человеку, задавшему вопрос. - Во-первых, я сказал совсем не это, а во-вторых, совершенно по другому поводу. Но корреспонденты решили, что в их интерпретации моя мысль будет гораздо интереснее и теперь этот фейк, как и мифы по поводу ЕГЭ, будут преследовать меня до конца моих дней.

На самом деле, это была такая же встреча с молодыми ребятами и речь зашла о том, что в советское время считалось: человек состоялся только если он превратился в выдающегося конструктора, изобретателя - какого-то именно творца. А если человек может умело использовать идеи и знания других людей, то он не состоялся, не добился какого-то выдающегося результата. И я сказал, что это абсолютно неправильно, потому что такая постановка вопроса делает несчастными миллионы людей. Вы знаете что произошло в Чернобыле? Люди, которые эксплуатировали станцию, решили показать, что они тоже много чего знают и понимают, поэтому они задумали проводить на АЭС эксперименты вместо того, чтобы квалифицированно делать свою работу. Чем это кончилось все знают. И я сказал, что быть потребителем знаний, которые произведены во всем мире, это не менее достойное дело, чем что-то придумывать самому, Особенно если ты придумываешь не то, что надо. Понимаете, конструкторов авиационной и космической техники - единицы, тех кто производит эту технику - сотни или тысячи. А те кто эксплуатируют эту технику причем на высоком уровне, сохраняя безопасность для нас всех - это сотни тысяч! И нельзя создавать образование, которое бы давало ощущение, что вот эти люди, которые занимаются очень важным делом - что они неудачники.

Но длинные цитаты плохо заходят и журналисты сделали из длинного обсуждения короткую фразу, которая получила абсолютно другой смысл, не имевший ничего общего с тем, что я говорил.

Таким образом марафон "Новое Знание" прояснил ситуацию вокруг, как минимум одного, спорного вопроса, из-за которого в интернете было сломано множество копий. Впереди участников просветительского фестиваля наверняка ждут еще немало удивительных открытий.

Выступления спикеров Марафона "Новое Знание" можно посмотреть по ссылке.