Пресс-конференция Владимира Зеленского 20 мая 2021. Главное

Президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию пребывания на посту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию пребывания на посту. "КП" собрала главные заявления лидера Украины.

- Встреча Путина и Байдена необходима. При этом Зеленский отметил, что видит в этих переговорах определенные риски для Киева. По его словам, есть большой риск, что Соединенные Штаты решат снять санкции с "Северного потока-2". И это будет личным поражением президента Байдена.

- Начат разговор по организации встречи между президентами Украины и России. Зеленский сообщил о начале контактов между его офисом и представителями главы РФ. Кроме того, украинский президент заявил, что выступает за прямые переговоры с Путиным по Донбассу.

- ФРГ и Франция ослабили позиции по отношению к России. Президент Украины упрекнул Германию и Францию в такой политике и отметил, что раньше эти страны "были настроены куда серьезнее".

- Вопрос урегулирования в Донбассе нужно вынести на всеукраинский референдум. По словам Зеленского, ситуация в Донбассе должна быть самым главным вопросом на сегодняшний день. У властей есть несколько планов по прекращению войны и урегулированию ситуации в регионе. Проведение референдума - один из них.

- Рано обсуждать второй президентский срок. Зеленский отметил, что одна из главных задач его нынешней работы - построить страну без олигархов. Именно власти, по его словам, должны помогать бизнесу а не наоборот.

- Обыски в мэрии Киева и у окружения Кличко связаны с коррупцией. Таких обысков, по словам Зеленского, было уже около 50-70. Кроме того, украинский лидер недоволен тем, как Кличко ведет себя публично. Лично Зеленский против мэра ничего не имеет, однако в его окружении, по словам президента «много нечестных людей».