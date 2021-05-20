Разноцветные и бесполые: Компания LEGO создала набор с ЛГБТ-персонажами

В наборе 11 фигурок, каждая своего цвета. Тут вам и расовое равноправие, и намек на радужный флаг ЛГБТ

Известная своими конструкторами компания LEGO выпускает в первые в истории ЛГБТ-набор, говорится на сайте компании. Серия, получившая название Everyone is awesome (Каждый потрясающий) появится на прилавках уже 1 июня 2021 года. Выход серии приурочен к старту месяца гей-прайда или месяца гордости, когда проводятся многочисленные гей-парады.

Никакой кричащей гей-атрибутики в фигурках нет. LEGO подошла к вопросу более концептуально: в наборе 11 фигурок, каждая своего цвета. Тут вам и расовое равноправие, и намек на радужный флаг ЛГБТ. А главное, фигурки получились абсолютно бесполые. Понятно, что и в обычных конструкторах у них нет половых органов, но по одежде и прическе любой ребенок определит, где мальчик, а где девочка. В новом «особенном» наборе вместо всего этого – разноцветная неопределенность.

Как рассказал дизайнер Мэтью Эштон, создатели набора осознанно не наделяли фигурки конкретным полом, кроме одной - фиолетовой. Благодаря необычной прическе-парику, можно догадаться, что это дрэг-квин (мужчина, переодевающийся в женскую одежду, или женщина - в мужскую).

- Когда я въехал в офис, мне хотелось, чтобы там было что-то, что характеризовало меня и ЛГБТ-сообщество, частью которого я являюсь, - рассказал Мэтью Эштон.

Когда другие сотрудники LEGO, также представители ЛГБТ-сообщества, увидели эти фигурки, они им очень понравились. Так и появилась идея выпустить в продажу целый «радужный» набор. Хотя деталей в нем немного, цена довольно приличная – 35 долларов (около 2600 рублей).

Рискнут ли привезти такой, мягко говоря, неоднозначный набор в Россию – пока не сообщается. Как и непросто предсказать реакцию детей на такую игрушку. Может, и не заметят ничего, и пол подскажет воображение, а может и растеряются, как в том анекдоте, когда непонятно, девочки это или мальчики, ведь на них нет ни брючек, ни юбочек.

В любом случае такому набору явно не помешала бы серьезная возрастная маркировка. Конструкторы LEGO давно уже перестали быть только детским развлечением. Вот пусть и разноцветные фигурки покупают взрослые люди, а не подростки, которым пытаются запудрить мозги всем этим разнообразием.

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