Школьные экзамены поэтапно переведут в цифровой формат по примеру ЕГЭ по информатике

В июне экзамены пройдут в штатном режиме. Все регионы к проведению экзамена готовы Фото: Олег ЗОЛОТО

Встречу анонсировали неделю назад, и за это время ведомство, отвечающее за проведение единого госэкзамена, итоговой аттестации после 9 класса и всероссийских проверочных работ, получило более трехсот вопросов со всей страны. Добавлялись они и по ходу горячей линии. Судя по чату, многие хотели услышать, почему Рособрнадзор повысил порог по проходным баллам и усложнил задания. Почему не пожалели выпускников? Ведь как раз им коронавирус подпортил ученическую жизнь: прошлой весной целую четверть занятий съел карантин. Увы, об этом ведущий так и не спросил руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Тем не менее за полтора часа прозвучало много полезной информации.

Переносить экзамены из-за коронавируса не будут

Цитата: «В июне экзамены пройдут в штатном режиме. Вчера проводили контрольное совещание с региональными министрами образования, все регионы к проведению экзамена готовы. Если кто-то заболеет, сможет сдать в дополнительный период в июле. В прошлом году из 700 тысяч участников ковидом заболели или переболели чуть более 400 выпускников. Но поскольку была дополнительная неделя в августе, никто не сетовал, что пандемия помешала поступить в вуз».

Экзамен по информатике и ИКТ впервые сдадут на компьютерах

Цитата: «Изменить формат раньше не было технической возможности: во многих регионах не хватало компьютеров. Теперь все готовы. Этот экзамен – самый динамично развивающийся. В прошлом году записавшихся было меньше ста тысяч, а в этом уже 114 тысяч. В 2022-м будет еще больше. Ребята понимают, что в этой сфере хорошие зарплаты и высокий спрос на специалистов. А в вузах добавят 124 тысячи мест по этим направлениям».

Оргмоменты. Задания будут выведены на мониторы компьютеров, в бумажном виде сделают только для участников с проблемами зрения (шрифтом Брайля). Проверка работ автоматическая, без привлечения экспертов, поэтому несогласные с результатом смогут подать апелляцию только на процедурные нарушения вроде технического сбоя.

Другие предметы пока останутся письменными

Цитата: «Руки чешутся перевести в компьютерный формат и другие предметы, но в следующем году этого не произойдет: не позволяет компьютерный парк. Хотя тот же устный иностранный можно перевести, ведь, судя по опыту, никого не удаляют с экзамена за списывание. Ребятам просто некогда использовать телефон или шпаргалку. То же самое будет и с информатикой: выпускник один на один с компьютером, автоматическая проверка работы, чистые знания и никаких внешних факторов. Даже из этих соображений хотелось бы автоматизировать и другие экзамены».

За две недели до экзамена можно добавить или сменить дополнительный предмет, а также изменить неудобные сроки сдачи (если совпали даты обязательного и дополнительного предметов).

Цитата: «Сейчас, пока позволяют сроки, нужно написать заявление в государственную экзаменационную комиссию субъекта РФ. Если просьбу не удовлетворят, обращайтесь в Рособрнадзор на горячую линию, вмешаемся, поможем».

За две недели до экзамена можно добавить или сменить дополнительный предмет, а также изменить неудобные сроки сдачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сдать работу раньше срока можно

Цитата: «Если выпускник закончил раньше, сдает все материалы, включая черновики, организатору экзамена и покидает аудиторию. Никаких санкций за это не предусмотрено. Бонусов тоже».

ГВЭ как форма сдачи ГИА для тех, кто не планирует поступать в вуз, - это временно

Цитата: «Экзамены – самое массовое мероприятие в стране, и прошлогодние решения принимались с целью разбавить потоки людей. Нынешний порядок утвержден на один год. Но с высокой вероятностью в следующем году для получения аттестата нужно будет сдавать русский язык и математику базового или профильного уровня».

ГВЭ по математике можно не сдавать тем, кому это не нужно для поступления.

Цитата: «Достаточно сдать русский и выбранные предметы и преодолеть минимальные пороги».

Результаты тренировочного ЕГЭ к официальным не приравняют

Цитата: «Они похожи на ЕГЭ, но таковыми не являются. Материалы школы используют разные, берут из интернета или сами составляют. Проводят в разные сроки. Тренировочные экзамены нужны для снятия психологического напряжения у выпускников и родителей – чтобы поняли: не все так страшно. А еще чтобы выявить пробелы в знаниях и успеть их устранить. Несколько лет звучали предложения проводить ЕГЭ круглогодично. Мы как-то устроили эксперимент – организовали досрочные экзамены по русскому языку и географии в феврале. Желающих нашлось 60 человек по географии и чуть больше ста по русскому – по всей стране. К тому же половина на сдачу не явилась. Это ненужная трата времени и ресурсов. Лучше использовать для подготовки к экзамену максимум времени, чтобы получить высокий балл».

Нынешним выпускникам на ЕГЭ будет сложнее, чем прошлогодним

Цитата: «В прошлом году апрель-май прошел на дистанционке, но для тогдашних выпускников это стало бонусом. Ведь они смогли сосредоточиться только на нужных предметах и не тратить время на посещение остальных уроков. К тому же последняя четверть у выпускников – это повторение и закрепление пройденного материала, нового уже не дают. Итог – почти по всем предметам на экзаменах результаты были лучше, чем в предыдущие годы. Нынешним выпускникам повезло меньше: прошлой весной пандемия съела целую четверть, и в этом году пришлось наверстывать. Прогноз: улучшения результатов экзаменов не ждем, но баллы будут примерно такие же, как и в 2020-м».

Результаты ЕГЭ действительны четыре года

Цитата: «Сроки для всех одни, в том числе и для военнослужащих. Если сдавали экзамены в этом году для поступления в вуз, результаты действительны в течение четырех лет».

Результаты ЕГЭ действительны четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Досрочную сдачу ЕГЭ для спортсменов окончательно отменили

Цитата: «В марте-апреле сдавали экзамены спортсмены, которые собирались на международные соревнования, выпускники прошлых лет, а также те, кто планировал на лето лечение или операцию. В прошлом году таких экзаменов не проводили, и проблем это не вызвало. В нынешнем году необходимости также нет: спортивных соревнований немного, а для заболевших будут открыты экзаменационные пункты в 16 федеральных больницах. Плюс есть дополнительная неделя в июле».

ЕГЭ серьезно изменится

Цитата: «Изменения однозначно будут, это связано с развитием технологий. Но какие – давать прогнозы сейчас сложно. Есть идея организовать цифровой учет достижений ребят, начиная с пятого класса – на конкурсах, олимпиадах… Чтобы при поступлении в вуз эти успехи учитывались как дополнительные баллы, а еще - как бонусы при приеме на работу. Надеемся, заинтересованным ведомствам удастся создать некий ресурс, который предварительно назвали «Мои успехи». Но все будет поэтапно, через апробации».

Антиковидные ограничения будут, как и в прошлом году

Цитата: «Зигзагообразная рассадка, ограничение по количеству экзаменующихся, дезинфекция, проветривание, уборка – будут созданы безопасные условия и для выпускников, и для организаторов. У нас много пожилых учителей, и о них мы особенно беспокоимся».

Будут созданы безопасные условия и для выпускников, и для организаторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ по математике снова станет обязательным

Цитата: «Это временная мера прошлого и этого года. Как только изменится ситуация с коронавирусом - надеюсь, уже в следующем году - базовую или профильную математику нужно будет сдавать, чтобы получить аттестат.

Если решил не идти на экзамен, уведомлять не надо

Цитата: «Письменное заявление писать не нужно. Санкций не будет, просто не выставят оценку».

Нарушителям не разрешат пересдачу в этом году

Цитата: «Что касается шпаргалок, использования телефона, не рекомендую это делать. Наказание за это – аннулирование результата экзамена. В этом году допуска уже не будет. С порядком проведения экзаменов ознакомят всех под подпись. Как правило, пытаются списывать неуспешные ребята».