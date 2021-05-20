В ВОЗ рассказали, как ведет себя мутировавший коронавирус

Разновидность коронавируса, открытая в Индии, уже привела в этой стране к максимальному числу смертельных исходов за все время пандемии. Фото: REUTERS

Глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения по Европе доктор Ханс Клюге на брифинге для журналистов заявил, что индийский вариант коронавируса вытесняет британский и пока до конца не ясно, насколько он действительно опасен. Напомним, что разновидность коронавируса, открытая в Индии, уже привела в этой стране к максимальному числу смертельных исходов за все время пандемии, а система здравоохранения в стране не выдерживает числа зараженных.

Главная причина распространения опасного индийского штамма – снятие карантина и открытие границ. Индийский вариант вируса найден, по меньшей мере, в 26-ти странах Европы: от Австрии до Греции, от Израиля до Киргизии. Эта разновидность коронавируса сейчас становится в центре внимания и медиков, и ученых, несмотря на то, что и британский штамм, и южноафриканский, и бразильский продолжают распространяться в Европе.

ГОСТЬ ИЗ ИНДИИ: КТО РИСКУЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Доктор Катрин Смолвуд, старший специалист по вопросам ЧС в Европейском бюро ВОЗ, отметила, что у индийского штамма коронавируса есть несколько разновидностей и та, что значится под вторым номером, показывает способность распространяться очень быстро, особенно там, где доминирует британский штамм. Это видно на примере некоторых регионов Великобритании.

Есть вероятность, что индийский вариант коронавируса особенно активно распространяется среди детей. Однако, по словам доктора Смолвуд, то, что сейчас дети в Европе все больше заражаются вирусом, может быть связано не с каким-то конкретным штаммом, а с тем, что дети сейчас посещают школы и сняты другие ограничения. В целом, можно отметить, что в Европе все больше заражаются молодые люди и старшие подростки, в то время как ситуация среди пожилых стабилизировалась из-за большего числа привитых. Охват вакцинацией людей старше 80 лет в регионе в настоящее время составляет 75%.

РАБОТАЮТ ЛИ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ НОВЫХ ШТАММОВ

Самым эффективным ответом всем штаммам сразу в ВОЗ считают вакцинацию. По заверениям доктора Клюге и его коллег, одобренные в ВОЗ вакцины эффективны против всех штаммов, и этот вопрос находится под постоянным контролем. Не стоит при этом забывать и про ношение масок в общественных местах, проветривание помещений, физическую дистанцию, напомнили в ВОЗ.

Все эти меры вместе взятые дают свои результаты, и об этом говорит статистика. Число случаев заболевания и смертей от COVID-19 в Европе сокращается. Еженедельные случаи заболевания в регионе снизились с плато в 1,7 миллиона в середине апреля до почти 685 000 новых случаев на прошлой неделе. То есть, меньше чем за месяц заболеваемость снизилась на 60%.

Глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения по Европе доктор Ханс Клюге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОРА ЛИ ЕХАТЬ В ЕВРОПУ И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО

В Европейском Союзе сейчас разрабатывают сертификат вакцинации, который должен позволить гражданам ЕС свободно путешествовать внутри союза. Доктор Ханс Клюге отметил, что сам процесс вакцинации не должен быть условием для того, чтобы люди могли путешествовать. Но доступность к вакцинам и электронный сертификат вакцинированного поможет всем делать это безопасно, как и доступность быстрого тестирования на ковид.

Что касается того, пора ли путешествовать по Европе, то доктор Смолвуд отметила, что в некоторых странах Европы очень высокий уровень передачи вируса, к тому же не ясно до конца, насколько новые варианты вируса опасны, так что следует еще подождать, пока ученые прояснят ситуацию.

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